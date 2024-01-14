Умер поэт Лев Рубинштейн

В Москве скончался поэт Лев Рубинштейн, которого ранее сбил автомобиль. Об этом сообщила его дочь Мария.

8 января автомобиль наехал на 76-летнего поэта на пешеходном переходе в Москве. После этого Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Знакомые описывали его состояние как тяжелое.

Правозащитник Александр Черкасов писал, что после аварии Рубинштейн получил переломы и черепно-мозговую травму. Журналистка Слоним сообщала, что после операции поэта поместили в состояние искусственной комы.

Против водителя, который сбил поэта, возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (статья 264 УК).

Лев Рубинштейн — один из основателей московской концептуальной школы. В 2012 году он получил премию «НОС» за книгу «Знаки внимания».

В России его творчество стало широко известным в 1990-х. Среди его книг поэзии и эссе — «Домашнее музицирование», «Погоня за шляпой и другие тексты», «Целый год. Мой календарь». Рубинштейн писал для журнала «Итоги» и сайта «Грани.ру».

Рубинштейн также был активным общественным деятелем. Он выступал против войны в Чечне, в поддержку Pussy Riot и Алексея Навального. Весной 2022 года он выступил против войны в Украине.

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