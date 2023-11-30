В Нижегородской области депутаты поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Его направят в Госдуму

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области единогласно поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Об этом сообщает РИА «Новости». Его внесут в Госдуму и направят в правительство. Проект предусматривает изменения в федеральный закон об основах охраны здоровья.

В пояснительной записке говорится, что частные клиники нужно исключить из числа медицинских организаций, имеющих право проводить аборты, так как там не соблюдается «неделя тишины» и не проводятся консультации женщин с психологом, юристом и соцработниками.

ТАСС уточняет, что в ходе обсуждения законопроекта парламентарии высказались против поправки, сокращающей с 12 до восьми недель срок беременности, при котором возможно ее искусственное прерывание по желанию женщины.

«Восемь недель — весьма незначительный срок беременности, в этот срок беременность не может быть диагностирована у женщин с различными гинекологическими патологиями», — объяснила свою позицию председатель комитета по соцвопросам Наталья Смотракова.

Ранее внести в Госдуму законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках предложил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Частные клиники уже отказались от проведения абортов в нескольких регионах России. Так, в аннексированном Крыму руководителям коммерческих клиник было предложено отказаться от проведения абортов, чтобы они могли внести свой вклад в улучшение демографической ситуации.

30 ноября депутаты Нижегородской области также единогласно приняли в первом чтении внесенный губернатором Никитиным законопроект о введении ответственности за «склонение» к абортам. Документ также содержит положение, что аборт может быть сделан только после проведения УЗИ и демонстрации беременной женщине сердцебиения ее нерожденного ребенка.

Кроме того, в проекте закона сказано, что медицинские работники и врачи будут обязаны информировать женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, о негативном влиянии искусственного прерывания беременности на организм и о возможных осложнениях после аборта, а также создавать у женщин положительные установки на рождение ребенка.

В других регионах России уже начали штрафовать за склонение к абортам – первой такой закон приняла Мордовия еще в августе. К принятию федерального закона о штрафах за склонение женщин к абортам призвал 13 ноября патриарх РПЦ Кирилл.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.