Патриарх РПЦ Кирилл призвал принять федеральный закон, запрещающий «склонять» женщин к абортам

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что население России можно «увеличить просто как по движению волшебной палочки», если научиться «отговаривать женщин от свершения аборта». Для этого, по его словам, необходимо принять федеральный закон, запрещающий склонять женщин к абортам.

«К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах и на федеральном уровне», — сказал патриарх, выступая на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.

Первым российским регионом, в котором ввели наказание за «склонение» женщин к совершению аборта стала Мордовия. В августе Госсобрание республики Мордовия приняло закон, согласно которому за это вводятся штрафы от пяти до десяти тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц.

В ноябре аналогичный закон появился в Тверской области, а в Тамбовской такой законопроект внесли на рассмотрение регионального парламента.

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