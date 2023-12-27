Налоговая служба начала проверку в отношении Насти Ивлеевой

Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении организатора «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках», — написала она в своем телеграм-канале. По данным телеграм-канала 112, ФНС проверит налоги Ивлеевой за 2020-2023 годы.

В ночь на 27 декабря Ивлеева опубликовала видео, в котором она плачет, просит простить ее, дать ей второй шанс. «Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас и происходит. Я готова к любым исходам», — сказала она.

До этого Ивлеева записала извинения за распространение скандальных видео с «голой» вечеринки. Кроме того, она удалила, а затем восстановила антивоенные посты на своей страничке в инстаграме.

В то же время крупные российские компании заморозили контракты с самой Ивлеевой, а также с другими участниками «голой» вечеринки — Дмитрием Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым, Aнной Asti. «Коммерсантъ» пишет, что речь идет о крупных игроках медиарынка, таких как МТС, VK, ТНТ и НТВ.

Издание отмечает, что звезд, которые попали в черный список, исключают из программ предновогодних корпоративов. «Прямо сейчас организаторы спешно ищут замену звездам, которые неожиданно попали в немилость. Это грозит колоссальными неустойками», — говорит собеседник издания в музыкальной индустрии.

Одного из участников «голой» вечеринки рэпера Vacio, на котором из одежды был лишь носок, Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей, обвинив в «ЛГБТ-пропаганде». Сам он после этого неоднократно говорил, что не поддерживает ЛГБТ-сообщество.

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