«Еще годик повоюю, потом, может быть, еще одно видео запишу»

Выступления жен и других родственниц мобилизованных стали одними из самых ярких форм антивоенного протеста в России в 2023 году. Женщины записывают видеоролики, устраивают пикеты, задают вопросы на горячую линию президента, требуют, чтобы их мужей, сыновей и отцов вернули с фронта домой. Лидером протеста стало движение «Путь домой», начинавшее как разношерстное сообщество жен, протестующих против бессрочной мобилизации. Оно превратилась в ядро протеста со все более резкими требованиями в отношении властей и Путина. Не хотят сражаться и многие военные: кому-то из них удается дезертировать, а кто-то присоединился к протесту жен мобилизованных и публично обращается к правительству, выступая за мир. «Холод» поговорил с примкнувшим к протесту российским военным и выяснил, почему сопротивление не становится массовым.

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Герой текста попросил не публиковать его фамилию из-за опасений за свою безопасность.

О чем говорится в видеообращении? В видео, выложенном в канале «Путь домой» 17 декабря 2023 года, мобилизованный «Александр из Воронежа» обращается к россиянам. Он говорит, что на прямой линии президента ожидал услышать заявление о том, что мобилизованные поедут домой, но этого не случилось. «Все нарушается от прав человеческих: у нас, наверное, их нет, заканчивая обещаниями с отпусками. Отпуска есть, но очень редко, на усмотрение командира. На то, что сказал Владимир Путин, все плевать хотели», — говорит Александр, имея в виду, что поручение о предоставлении отпуска мобилизованным каждые шесть месяцев не выполняется. Он также говорит о плохом физическом и психологическом состоянии мобилизованных: «Всем плевать, никто никого лечить не собирается. Таблетку дали — все, вылечили». Александр говорит, что мобилизованные не хотят продолжения военных действий даже несмотря на выплаты и льготы. «Что насчет целей СВО: демилитаризация, денацификация. Эти слова, эти цели можно трактовать как угодно, — говорит он. — Когда захотел, можно сказать, что демилитаризация или денацификация удались. Или растягивать это бесконечно долго, сколько хочешь». Большинство мобилизованных, по мнению Александра, хотят мира, а не продолжения войны. «Все очень несправедливо. Наше государство действует не понятно. Просим поддержки у граждан России, которые не равнодушны ко всему, что происходит. Боевые действия нужно заканчивать», — говорит он. В конце ролика мобилизованный обращается к сослуживцам: «Мужики, давайте высказывать мнение свое. Может быть, какое-то тысячное видео что-нибудь поменяет».

Какая реакция была на ваше видеообращение?

— Ролик очень широко разошелся в соцсетях. Один товарищ связался со мной и сказал, что я звезда. Он солидарен с тем, что я озвучил. Начальство не звонило. Я ужасно боюсь, что теперь меня могут посадить. Это для меня теперь еще одна головная боль. Хотя я и считаю, что не за что, но они же могут.

Почему вы решили записать видеообращение?

— Потому что устал наблюдать за бездействием всех наших правящих элит. Вопросы, которые задают жены мобилизованных о том, когда их мужья вернутся домой, игнорируются. Мне захотелось внести свою лепту.

Ожидаете ли вы, что вашу инициативу поддержат другие мобилизованные и тоже станут записывать видеообращения с просьбой или требованием вернуть их домой?

— Сомневаюсь. Ребята очень боятся. Я предложил одному товарищу тоже записать видео, но он отказался. Несмотря на то, что все очень устали и не понимают, когда они смогут вернуться домой, все очень боятся высказываться.

Когда вас мобилизовали?

— В октябре 2022 года. С января я воюю на передовой в составе штурмового отряда.

На видео вы говорите, что приехали в отпуск. Это ваш первый отпуск за 15 месяцев после мобилизации?

— Второй.

Вы говорите, что с отпусками проблемы. Расскажите об этом подробнее?

— Отпуска есть. Но далеко не все мобилизованные могут сходить каждые шесть месяцев в отпуск, как обещано. Например, я знаю тех, кто в первый свой отпуск смогли пойти только через 11 месяцев после мобилизации.

А когда вас мобилизовали в октябре прошлого года, вам говорили, на какой срок вы отправляетесь воевать?

— Напрямую нам это не говорили. Но на уровне слухов и обсуждений было такое, что мы идем на шесть месяцев, максимум на год. А по итогу сейчас начальство говорит, что будем на фронте до конца.

А в чем будет заключаться конец?

— Мне тоже интересно. Я не знаю.

После отпуска вы вернетесь в штурмовой отряд?

— Да, других вариантов у меня нет.

Жен и других родственниц мобилизованных, которые призывают к тому, чтобы их мужчин вернули домой, обвиняют в том, что они якобы сторонницы Навального или наняты спецслужбами Запада. Что вы про это думаете?

— Я в шоке от того, что про жен мобилизованных такое говорят. Сейчас, после того как опубликовано мое видео, я тоже столкнулся с очень разной реакцией. Кто-то одобряет и высказывает слова поддержки, а кто-то пишет: «Ходи теперь и оглядывайся».

Повлияет ли ваше видеообращение на что-то, как вам кажется?

— Думаю, что пару дней про него поговорят и забудут, как обычно.

Планируете ли вы записывать еще какое-то обращение?

— Не думал об этом. Думаю, еще годик повоюю, потом, может, еще одно видео запишу. Думаю, придется воевать еще не один год. У мобилизованных не спрашивают, хотят ли они этого, готовы ли они. Отняли обычную мирную жизнь. Я бы еще понял, если бы эта мобилизация была максимум на год. Но бесконечно же это не может продолжаться. Люди забывают, что такое обычная жизнь. Там ведь ты постоянно на адреналине бешеном. Есть товарищи, которые не могут находиться в отпуске: они несколько дней проводят дома и возвращаются на фронт — едут за ощущениями. А от постоянного нахождения на передовой башня едет.