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Жены мобилизованных провели пикет в Москве. Он продлился несколько минут

18:45 • 07.11.2023

В Москве жены мобилизованных провели пикет, требуя провести ротацию и вернуть их мужей домой. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на собственного корреспондента. 

На Театральной площади около 30 женщин развернули плакаты, в том числе «Верните детям отцов» и «Мобилизованным пора домой». Как пишет издание, пикет продлился не больше пяти минут. В это же время там проходила акция КПРФ, посвященная годовщине октябрьской революции. 

«Подошла полиция, они вызвали главного организатора и нас отвели в сторону. К нам подошел Зюганов, и мы договорились, что после возложения цветов у Мавзолея передадим ему наше обращение», — рассказала участница акции.

Родственницы мобилизованных в октябре пытались подать заявку на проведение публичной акции. Но им в этом отказали из-за действующих антиковидных ограничений.

В середине сентября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне смогут покинуть фронт только после окончания войны в Украине. По его словам, ротация не предусмотрена, но у мобилизованным положен отпуск каждые полгода. 

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