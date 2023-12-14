Финляндия открыла границу с Россией. Как пишет финское издание Yle, работу возобновили КПП Ваалимаа и Ниирала. По данным издания, решение об открытии погранпереходов будет действовать до 14 января. При этом финские власти предупредили, что в случае продолжения наплыва просителей убежища, прибывающих со стороны России, КПП закроются вновь.

По данным пограничной службы, с полуночи через КПП Ваалимаа в Россию въехали 250 человек, в Финляндию — около 100. У большинства людей, пересекших границу, было двойное гражданство или вид на жительство, на данный момент ни один из прибывших в Финляндию не запросил убежища.

Накануне о возобновлении автобусных рейсов между Россией и Финляндией объявили два крупных европейских перевозчика Lux Express и Ecolines. Первые рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург и обратно должны были отправиться поздно вечером 13 декабря. Автобусное сообщение между двумя странами прекратилось в середине ноября, когда Финляндия начала закрывать погранпереходы на границе с Россией.

В 18 ноября Финляндия закрыла четыре самых крупных КПП на границе с Россией из восьми существующих. На следующий день временно прекратил работу пятый погранпереход. 22 ноября власти страны заявили, что на границе с Россией будет работать только один КПП, но и он закрылся 30 ноября. Такое решение в Финляндии объяснили наплывом нелегальных мигрантов и просителей убежища, которые прибывают со стороны России.

После закрытия финскими властями большинства КПП в граничащей с Финляндией Мурманской области ввели режим повышенной готовности, ожидая увеличения потока мигрантов, пытающихся попасть из России в Финляндию. А в карельском городе Костомукша были организованы пункты временного размещения для мигрантов.

В Кремле действия Финляндии назвали проявлением «русофобской позиции». «Вряд ли мы как то способны повлиять [на ситуацию], потому что диалога нет и [это произошло] не по нашей вине. Не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает. C Финляндией у нас давние и очень добрые отношения были», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщила Русская служба Би-би-си, ссылаясь на данные российских судов и правозащитников, после того как Финляндия начала закрывать границу, российские власти начали арестовывать мигрантов из третьих стран с истекшими визами. После этого арестованных, угрожая им депортацией на родину, вынуждают подписывать контракты с Минобороны для отправки на войну в Украину.

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