В Мурманской области ввели режим повышенной готовности после решения Финляндии закрыть почти все КПП на границе с Россией

Власти Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Свое решение он объяснил намерением финских властей закрыть все погранпереходы на границе с Россией, кроме одного — Райа-Йоосеппи, который граничит с Мурманской областью. По словам Чибиса, после этого «количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет».

Чибис также добавил, что в Мурманской области ввели не только режим повышенной готовности, но и некие «дополнительные меры безопасности».

До недавних пор на сухопутной границе России и Финляндии работали девять КПП. В ночь на 18 ноября были закрыты четыре крупнейших из них — Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). На следующий день временно закрыли пятый контрольно-пропускной пункт — Вартиус. Причина — резкое увеличение числа просителей убежища.

Власти Финляндии утверждают, что российская сторона доставляет мигрантов, которые затем просят убежища, в нейтральную зону. Финские СМИ писали, что, согласно разведданным, власти России помогают мигрантам добираться до границы, используя их как очередное средство давления на финское правительство.

Так, в субботу, 18 ноября, только на КПП Вартиус предоставить им убежище попросили 67 человек.

20 ноября стало известно, что Финляндия готовится с 25 ноября закрыть все КПП на границе с Россией, кроме одного, самого труднодоступного — Райа-Йоосеппи.

После появления сообщений о сокращении количества действующих переходов на границе с Финляндией, власти Карелии организовали пункты временного размещения для мигрантов в приграничном городе Костомукша.

В свою очередь, эстонские власти заявили о готовности также закрыть КПП на границе с Россией, если после закрытия финской границы, увеличится поток мигрантов, пытающихся попасть из России в Эстонию.

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