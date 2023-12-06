Россия вербует мигрантов, пытающихся попасть в Финляндию, на войну в Украину

Российские власти начали арестовывать и вербовать для войны в Украине иностранцев с истекшими визами, которые пытаются попасть в Финляндию из России. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

Издание обратило внимание, что в граничащих с Финляндией российских регионах резко выросло количество судебных решений, связанных с нарушением миграционного законодательства. Так, только в Карелии с 16 ноября было вынесено 236 таких постановлений. При этом в первой половине ноября таких решений не выносилось вовсе. Похожая картина, отмечает издание, наблюдается и в Ленинградской и Мурманской областях, которые также граничат с Финляндией.

Как пишет Би-би-си, пока финская граница с Россией была открыта, российские власти не препятствовали потоку мигрантов и просителей убежища из стран Африки и Ближнего Востока, которые пытались попасть в Финляндию из России. Однако в середине ноября финские власти стали последовательно закрывать погранпереходы на границе с Россией, объясняя это наплывом нелегальных мигрантов и просителей убежища. Тогда российские силовики начали их задерживать, а затем, угрожая депортацией на родину, где многим из них грозит смерть, вынуждать подписать контракты с Минобороны.

Как пишет Би-би-си, о нескольких таких случаях, касающихся беженцев из Ирака и Сомали, журналистам рассказали правозащитники. По их данным, завербовать на войну в Украину российским властям уже удалось десятки иностранцев. Также об участившихся случаях пленения граждан третьих стран, воюющих на стороне России, сообщали украинские власти.

18 ноября власти Финляндии закрыли четыре крупнейших погранперехода на границе с Россией — Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля).

19 ноября также был временно закрыт пятый погранпереход — Вартиус. 22 ноября финские власти объявили, что на границе с Россией продолжит работу только один КПП — Райя-Йоосеппи. Он является самым северным и труднодоступным, и граничит с Мурманской областью России.

В связи с этим власти российского региона ввели режим повышенной готовности, ожидая увеличения потока иностранцев, пытающихся попасть из России в Финляндию. А в карельском городе Костомукша для них были организованы пункты временного размещения.

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