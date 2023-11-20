Финляндия готовится закрыть границу с Россией — IltaLehti

Финляндия готовится закрыть границу с Россией. Об этом со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности сообщает финское издание IltaLehti.

Четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта на границе с Россией власти Финляндии могут закрыть в полночь в среду. Такое решение правительство может принять уже сегодня, 20 ноября.

Всего на сухопутной границе России и Финляндии работали девять КПП. В ночь на 18 ноября были закрыты четыре из них — Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). На следующий день временно закрыли пятый контрольно-пропускной пункт — Вартиус. Причина — резкое увеличение числа просителей убежища.

Власти Финляндии утверждают, что российская сторона доставляет мигрантов, которые затем просят убежища, в нейтральную зону. IltaLehti пишет, что, согласно разведданным, власти России помогают мигрантам добираться до границы, используя их как очередное средство давления на финское правительство.

Так, в субботу, 18 ноября, только на КПП Вартиус предоставить им убежище попросили 67 человек.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не могут повлиять на решение финских властей о закрытии границы и обвинили Хельсинки в «русофобской позиции».

«Вряд ли мы как то способны повлиять [на ситуацию], потому что диалога нет и [это произошло] не по нашей вине. Не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает. C Финляндией у нас давние и очень добрые отношения были», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Закон Финляндии о пограничной охране позволяет властям страны зарывать отдельные контрольно-пропускные пункты или сразу все, если есть такая необходимость. Кроме того, финские власти могут принимать прошения на предоставление убежища только в одном месте, например, в международном аэропорту Хельсинки.

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