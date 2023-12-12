Финляндия откроет два КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии решило открыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией: Ваалимаа и Ниирала. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо.

С российской стороны это пункты Торфяновка в Ленинградской области и Вяртсиля в Карелии. В пресс-релизе финского МВД говорится, что КПП откроются 14 декабря и будут работать до 14 января. Их смогут закрыть и скорее, если ситуация с беженцами на границе изменится, добавила глава министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. По ее словам, в России еще остается «значительное количество потенциальных иммигрантов», поэтому Финляндия будет следить за тем, чтобы ее восточная граница не создавала «новый канал для иммиграции в Европу».

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре крупнейших КПП на границе с Россией: Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). 19 ноября временно прекратил работу пятый погранпереход — Вартиус. 22 ноября финские власти объявили, что на границе с Россией продолжит работу только один КПП — Райя-Йоосеппи — самый северный и труднодоступный, граничащий с Мурманской областью. Однако 30 ноября закрылся и он. Финские власти объяснили это наплывом нелегальных мигрантов и просителей убежища, прибывающих с российской стороны.

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Многие граждане Финляндии, которым нужно было попасть в Россию, начали ездить в страну через Эстонию. Как сообщала «Бумага», в течение двух недель после закрытия финских КПП количество граждан Финляндии на контрольно-пропускных пунктах между российским Ивангородом и эстонской Нарвой выросло в четыре с половиной раза.

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