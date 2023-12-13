Между Россией и Финляндией возобновились автобусные рейсы. Об этом сообщили пассажирские перевозчики Lux Express и Ecolines.

Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки компании Lux Express отправится сегодня, 13 декабря, в 23:30 по московскому времени, а из Хельсинки в Санкт-Петербург в 22:30.

Перевозчик Ecolines также возобновил продажу билетов. Первый рейс запланирован на 14 декабря. С 15 декабря компания будет выполнять ежедневно по два рейса в каждую сторону. А с 20 декабря по 13 января — по три, отмечается в пресс-релизе.

О том, что автобусные перевозчики отменили рейсы между Россией и Финляндией стало известно в середине ноября. Причина — закрытие большинства контрольно-пропускных пунктов на границе двух стран.

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Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что 14 декабря на границе с Россией откроют два КПП — Ваалимаа и Ниирала. Предварительно, они будут работать до 14 января. Однако в МВД страны подчеркнули, что оба перехода смогут быстро закрыть, если ситуация с беженцами на границе изменится.

В 18 ноября Финляндия закрыла четыре самых крупных КПП на границе с Россией из восьми существующих. На следующий день временно прекратил работу пятый погранпереход. 22 ноября власти страны заявили, что на границе с Россией будет работать только один КПП, но и он закрылся 30 ноября. Такое решение в Финляндии объяснили наплывом нелегальных мигрантов и просителей убежища, которые прибывают со стороны России.

Позже финские власти сообщили, что готовятся вновь открыть КПП 14 декабря.

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