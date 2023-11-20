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После закрытия границы Финляндией в Карелии появились пункты временного размещения мигрантов

10:21 • 20.11.2023

После закрытия границы Финляндией в Карелии появились пункты временного размещения (ПВР) мигрантов. Соответствующее решение приняли власти региона.

18 ноября Финляндия закрыла четыре крупнейших погранперехода на границе с Россией —  Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля), а 19 ноября сообщила о закрытии пятого КПП — Вартиус. Такие меры финские власти объяснили возросшим потоком нелегальных мигрантов и просителей убежища, прибывающих из России.

После этого в граничащей с Финляндией Карелии образовались очереди из желающих пересечь границу. Как сообщили в правительстве региона, ПВР для мигрантов развернуты в приграничном городе Костомукша.

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