Запад обсуждает возможность мирных переговоров, а Россия и Украина обменялись ракетными ударами. Главные новости минувших выходных

Россия ударила по месту награждения украинских военных

Как сообщили в ВСУ, российские военные нанесли удар ракетой «Искандер-М» по расположению 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Представители украинской армии сказали, что в результате погибли и были ранены военнослужащие и местные жители, не уточнив количество ни тех, ни других.

В свою очередь, украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что удар по бригаде был нанесен в тот момент, когда ее личный состав построили на плацу для проведения церемонии награждения. В результате удара, по разным данным, погибли от 20 до 22 украинских военных.

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших и поручил провести проверку по факту произошедшего, а власти Закарпатской области объявили в регионе трехдневный траур.

ВСУ атаковали судостроительный завод в Керчи

В результате попадания в судостроительный завод «Залив», по сообщениям украинских военных, повреждения получил российский корабль «Аскольд», способный нести крылатые ракеты «Калибр». Как сообщало российское Минобороны, всего по заводу были выпущены 15 крылатых ракет, 13 из которых удалось сбить силам ПВО. В ведомстве также заявили о повреждении корабля, но не уточнили какого именно.

«Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за “москвой”! … Молодцы, словно SCALPелем прошлись!», — написал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук , намекая на то, что для атаки использовались французские крылатые ракеты SCALP — аналог британских Storm Shadow.

Позже украинский расследовательский проект «Схемы» опубликовал спутниковые снимки завода «Залив», на которых видно место атаки и поврежденный корабль.

США и ЕС обсуждают с Украиной возможность мирных переговоров с Россией

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, официальные американские и европейские представители «в общих чертах» обсуждают, на какие уступки готова пойти Украина ради прекращения войны. Как отмечает телеканал, эти «деликатные» разговоры начались на фоне опасений западных союзников Киева по поводу того, что конфликт зашел в тупик, а украинским военным не удалось достигнуть значительных успехов на поле боя.

По словам собеседников NBC News, американское правительство обеспокоено тем, что войне в Украине достается мало общественного внимания на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАСом. Чиновники опасаются, что такое положение дел может затруднить предоставление дополнительной военной помощи Киеву. При этом некоторые американские военные чиновники называют ситуацию на фронте в Украине «патовой», так как ни одна сторона не может продвинуться вперед.

Популярный бизнес-тренер Аяз Шабутдинов арестован по обвинению в мошенничестве

Один из лидеров российской индустрии торговли обучающими бизнес-курсами Аяз Шабутдинов отправлен в СИЗО до 16 декабря. Ему вменяют восемь эпизодов мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Блогер не признал вину.

Как утверждает следствие, Шабутдинов через подконтрольные ему компании, включая «Like Центр», «из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности».

Как сообщили в прокуратуре, потерпевшими по делу проходят восемь человек, заключившие со структурами Шабутдинова договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Общий ущерб, нанесенный им, оценивается следствием в четыре миллиона рублей.

Аяз Шабутдинов — один из лидеров среди российских «инфо-блогеров» и, по собственному утверждению, успешный бизнесмен, ставший миллиардером до 30 лет. В инстаграме на Шабутдинова подписаны почти два миллиона человек, в ютьюбе — еще 314 тысяч.

Журналистке Марии Пономаренко ужесточили условия содержания в колонии

Осужденную на шесть лет колонии по статье о распространении «фейков» о российской армии журналистку RusNews Марию Пономаренко перевели на строгие условия содержания в колонии в Алтайском крае, где она сейчас отбывает наказание.

Такая мера в российских колониях предусмотрена для злостных рецидивистов и нарушителей правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Переведенным на строгие условия содержания разрешается тратить на продукты питания и предметы первой необходимости меньше денег, чем другим заключенным. На строгих условиях разрешено получать меньше посылок и бандеролей, сокращено время прогулок на свежем воздухе, а также положено лишь три длительных и три краткосрочных свидания в год вместо четырех длительных и шести краткосрочных.

Что стало поводом для ужесточения условий содержания Пономаренко не сообщается. В то же время на прошлой неделе стало известно, что против нее возбуждено новое уголовное дело по статье о нанесении сотрудникам колонии вреда, неопасного для их здоровья (часть 2 статьи 321 УК).

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