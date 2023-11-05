Россия ударила по украинским военным в Запорожской области во время церемонии награждения. СМИ сообщают о гибели более 20 человек

3 ноября российская армия обстреляла 26 населенных пунктов в Запорожской области, сообщили в ВСУ. В ходе этой атаки Россия нанесла удар ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. В ВСУ добавили, что в результате есть погибшие военнослужащие и раненые местные жители, но количество ни тех, ни других не уточнили.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источник в МВД писала, что российская армия нанесла удар по украинским военным во время церемонии награждения. По информации издания, речь может идти более чем о 20 погибших. Информацию о том, что 128-я Закарпатская бригада была выстроена для награждения, подтвердили два источника «Суспильне». Командир добровольческого батальона «Солнышко» Руслан Каганец сообщил о гибели 22 военнослужащих.

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших и поручил провести проверку по факту произошедшего. В Закарпатской области объявлен трехдневный траур.

Некоторые российские провоенные паблики опубликовали видео, как утверждается, с кадрами нанесения удара по украинским военным.

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