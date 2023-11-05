Журналистку Марию Пономаренко, осужденную за «фейки» про армию, перевели на строгие условия содержания в колонии

Журналистку RusNews Марию Пономаренко, осужденную по статье о «фейках» про российскую армию, перевели на строгие условия содержания в колонии в Алтайском крае, где она сейчас отбывает наказание. Об этом сообщает RusNews.

Как пишет портал, в строгих условиях содержатся злостные рецидивисты и те, кто неоднократно нарушал распорядок колонии в обычных условиях. Таким заключенным разрешается расходовать на продукты и предметы первой необходимости 7800 рублей в месяц со своего лицевого счета вместо 9000. Также они могут ходить лишь на три краткосрочных и три длительных свидания в год. Обычные заключенные имеют право на шесть краткосрочных и четыре длительных свидания.

В строгих условиях содержания Пономаренко сможет получать лишь три посылки/передачи и три бандероли в год. Заключенным в обычных условиях содержания разрешается получать по шесть. Также журналистка сможет ежедневно выходить на прогулку на полтора часа, при «хорошем поведении» — на три.

В феврале 2023 года Пономаренко приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной по статье о распространении «фейков» про российскую армию из-за поста об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе.

2 ноября стало известно, что на журналистку завели новое уголовное дело — о нанесении сотрудникам колонии вреда, не опасного для их здоровья (часть 2 статьи 321 УК). По словам Пономаренко, потерпевшими по этому делу проходят мужчины. Она заявила, что ни на кого не нападала.

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