На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

3 ноября в Москве задержали известного блогера, бизнес-тренера и, как он сам себя называет, миллиардера, 32-летнего Аяза Шабутдинова. В его съемной квартире провели обыск — в МВД сообщили, что против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Заявления на него написали несколько бывших учеников, которые в сумме отдали ему пять миллионов рублей за якобы уникальные бизнес-методики, а получили только историю его успеха. «Холод» рассказывает, что известно о Шабутдинове и его «образовательных курсах».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Верьте в себя — и все получится

По предварительной версии следствия, Шабутдинов вместе с сообщниками «обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов». По словам официального представителя МВД Ирины Волк, для этого они использовали агрессивный маркетинг и предлагали «купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес».

«Имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы», — добавила Волк.

Основанием для возбуждения уголовного дела, по данным «Коммерсанта», стали заявления восьми предпринимателей. Они заплатили Шабутдинову в общей сложности пять миллионов рублей за уникальную образовательную бизнес-методику, которая, как пишет издание, по сути, сводилась к совету: «Верьте в себя — и все получится».

Бывшие ученики Шабутдинова рассказали следователям, что получить доступ к первому уроку можно было за относительно небольшие деньги, но затем цены вырастали. Так, курс по организации бизнес-процессов стоил до миллиона рублей. Если ученик не мог внести всю сумму, то ему предлагали рассрочку или кредит. Этим, по информации «Коммерсанта», занимались помощники Шабутдинова, который арендовал офис в престижном столичном районе — «Москва-Сити».

Недовольные клиенты

Пропагандистский телеканал RT утверждает, что одно из заявлений на Шабутдинова написала бывшая сотрудница московской таможни Наталья Калистратова. Она якобы пытается вернуть деньги за бизнес-курсы уже три года, однако не рассказала СМИ, о какой сумме идет речь. По ее словам, на блогера в «органы» жаловались «много людей».

В октябре телеграм-канал Shot сообщал, что на Шабутдинова якобы подал в суд инвестор из Свердловской области, потребовав взыскать с бизнес-тренера полтора миллиона рублей, вложенных в его компанию «Like Центр».

Следствие, как пишет «Коммерсантъ», не исключает, что количество пострадавших может исчисляться сотнями. В ближайшее время Шабутдинову должны избрать меру пресечения. По статье о мошенничестве ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

После задержания Шабутдинова в его телеграм-канале появилось сообщение от его команды. В тексте говорится, что в отношении компании проводится «проверка и опрос свидетелей на основании заявления одной из клиентов (Калистратовой Н.В.)», которая не согласна с условиями договора по участию в программе в 2019 году. Сумма претензий — 1,9 миллиона рублей.

«Компания в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства.

Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства», — отмечается в посте.

Также там утверждается, что компания продолжает работу и все мероприятия «идут по расписанию».

Бизнес-школы нового поколения

Аяз Шабутдинов — блогер-миллионник. В инстаграме на него подписаны почти два миллиона человек, в ютубе — 314 тысяч, и еще 367 тысяч — в телеграме. В соцсетях он называет себя миллиардером и «основателем бизнес-школы нового поколения». Шабутдинов заявляет, что с нуля построил сеть кофейных компаний Coffee Like. Свою долю в этом бизнесе, которая составляла 75,5%, он продал осенью 2018 года.

Главный его проект в последнее время — бизнес-школа «Like Центр». Там продают тренинги и курсы, в ходе которых слушателям рассказывают о том, как каждый может заработать. В телеграме Шабутдинов называет ее «самой крупной компанией» в образовательном сегменте. В качестве доказательства приводит статью на сайте «РБК Тренды», в которой говорится, что «Like Центр» стал лидером рейтинга выручки частных игроков онлайн-бизнес-образования за 2019 и 2020 годы. Но есть нюанс: этот рейтинг составила исследовательская компания Smart Ranking по запросу «Like Центра».

По словам Шабутдинова, миллиардером он стал до 30 лет. По оценке «Коммерсанта», его доходы выше, чем у создательницы «марафона желаний» Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму почти в миллиард рублей.