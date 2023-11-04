Суд в Москве арестовал бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы арестовал торговца «образовательными курсами» Аяза Шабутдинова до 16 декабря, сообщает «Коммерсантъ». Ему вменили восемь эпизодов мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Блогер не признал вину.

По версии следствия, Шабутдинов через подконтрольные ему компании, включая «Like Центр», «из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности».

В прокуратуре сообщили, что восемь человек заключили с ним договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллионов рублей. По данным ТАСС, общий ущерб потерпевшим от действий коуча оценивается следствием в четыре миллиона рублей.

Аяза Шабутдинова задержали накануне, 3 ноября. Он блогер-миллионник, продающий мотивационные курсы и тренинги и обещающий научить любого человека зарабатывать большие деньги. Их стоимость может варьироваться от нескольких сотен тысяч до пяти миллионов рублей. В соцсетях он называет себя миллиардером и «основателем бизнес-школы нового поколения». В инстаграме на Шабутдинова подписаны почти два миллиона человек, в ютьюбе — еще 314 тысяч.

Кроме того, он создал образовательную компанию для предпринимателей Like Центр, а также является сооснователем сети кофеен Coffee Like.

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