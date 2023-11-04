США и страны Евросоюза обсуждают с Украиной возможность мирных переговоров с Россией — NBC News

Официальные лица Евросоюза и США начали обсуждать с украинским правительством возможность проведения мирных переговоров с Россией, которые могут повлечь за собой прекращение войны. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и его бывшего коллегу, знакомых с ходом подобных обсуждений.

По словам собеседников издания, стороны «в общих чертах» обсуждают, от чего Украина может «отказаться», чтобы война прекратилась. Эти «деликатные» разговоры, пишет NBC News, начались на фоне опасений США и стран Евросоюза по поводу того, что конфликт зашел в тупик, и что они не смогут продолжать оказывать Украине военную помощь. Некоторые из этих обсуждений состоялись в октябре во время встречи представителей 50 стран, поддержавших Украину.

Источники NBC News утверждают, что американское правительство обеспокоено тем, как мало общественного внимания достается войне в Украине на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАСом. Чиновники опасаются, что такое положение дел может затруднить предоставление дополнительной военной помощи Киеву. Некоторые американские военные чиновники называют ситуацию в Украине «патовой», так как ни одна сторона не может продвинуться вперед на линии фронта.

В то же время два американских чиновника рассказали NBC News, что у администрации Байдена нет никакой информации о том, готов ли к мирным переговорам Владимир Путин. Собеседники издания считают, что он до сих пор верит, что сможет подождать, пока США и другие союзники Украины потеряют возможность оказывать ей военную помощь. По данным Пентагона, на которые ссылается издание, с начала войны в феврале 2022 года США потратили на военную помощь Киеву 43,9 миллиарда долларов.

Пресс-секретарь совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила NBC News, что страна не планирует прекращать оказывать Украине помощь в войне с Россией. «Любые решения о переговорах остаются за Украиной. Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать твердо поддерживать Украину, защищающую свою свободу и независимость от российской агрессии», — сказала она.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто из лидеров ЕС и США не давит на него с целью проведения переговоров с Россией.

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