В начале октября телеграм-каналы начали писать о том, что Путин, вероятно, изменит статус «специальной военной операции» (СВО) на «контртеррористическую операцию» (КТО). Об этом же председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов написал в твиттере 12 октября. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов еще в конце сентября говорил, что контртеррористическая операция затронет в первую очередь регионы, которые в результате «референдума» вошли в состав России — это ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. А 14 октября глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что режим КТО действует в Беларуси, хотя позже КГБ это опроверг. России стоит приготовиться? Что изменится в жизни россиян, если такой режим все-таки введут? И когда к нему прибегали раньше? «Холод» отвечает на эти вопросы.

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Что такое контртеррористическая операция

«Контртеррористическая операция» — это специальный правовой режим, который действует на определенной территории, чтобы пресекать и раскрывать теракты, а также минимизировать их последствия. Об этом написано в федеральном законе «О противодействии терроризму».

Решение о проведении контртеррористической операции должен принять сотрудник ФСБ. Этот же сотрудник становится руководителем КТО. Если «для проведения контртеррористической операции требуются значительные силы и средства и она охватывает территорию, на которой проживает значительное число людей», то ФСБ должна уведомить о своих действиях президента России и некоторых других высших чиновников.

Как только решение о начале КТО принято, о нем нужно сразу же сообщить людям.

Что происходит, когда объявляют контртеррористическую операцию

На территориях, где проводится КТО, усиливается контроль за всеми, кто на ней живет. Эта и другие меры предусмотрены также при введении военного положения:

У любого человека могут проверить паспорт или попросить другой документ, удостоверяющий личность. Если его не окажется, силовики могут доставить вас в отделение.

Если силовикам покажется, что вас нужно временно переместить в другое место, так как вы мешаете проведению операции, они будут вправе это сделать. То же самое касается личных автомобилей.

Некоторые важные объекты будут охранять более усиленно.

Если нужно срочно оказать медицинскую помощь или догнать подозреваемых в совершении теракта, силовики смогут использовать автомобили различных компаний и организаций, а в «неотложных случаях» (каких — в законе не поясняется) — даже у физлиц. Правда, вам возместят за это расходы.

Людей смогут временно отселять «в безопасные районы».

Движение на каких-то улицах может ограничиваться.

Силовики смогут осматривать ваши вещи и машину, если вы решите уехать из зоны КТО или въехать в нее.

А также — установить особый режим продажи лекарств с наркотическими веществами; запретить продавать оружие, боеприпасы, взрывчатку.

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Но у контртеррористической операции есть свои отличия. К примеру, на территории КТО силовики также смогут:

контролировать разговоры по телефону и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем», а также искать нужное силовикам «на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях» (что именно под этим имеется в виду, не уточняется);

ограничить или вовсе отключить услуги связи и для людей, и для организаций;

заходить в ваши квартиры, дома, а также в организации независимо от их формы собственности;

ввести карантин и соответствующие для него ограничения;

приостановить производства, где могут использоваться взрывчатые, радиоактивные и другие опасные вещества.

Эти меры могут как принять все сразу, так и выбрать и принять только несколько из них. Какие именно меры вступают в силу, руководитель КТО обязан указать в момент, когда объявляют о ее начале.

Также при КТО на средства массовой информации накладывается ряд ограничений, которые прописаны в законе о СМИ.

А раньше в России уже проводили такие КТО?

В России режим КТО вводился нередко — но чаще всего длился не более суток.

Самой масштабной в истории России КТО стала операция в Чечне. Она длилась почти 10 лет — с октября 1999 по апрель 2009 года. «После захвата заложников в больнице Буденновска стало ясно, что в экстренных случаях нельзя пользоваться имеющимся законодательством, — говорит Александр Черкасов, сотрудник программы “Горячие точки”, председатель Совета правозащитного центра “Мемориал”. — Иногда нужно действовать быстро и вне статуса “чрезвычайного” или “военного положения”. Было бы странно, если бы правительство собирало заседание, когда Шамиль Басаев захватил больницу». Черкасов говорит о захвате заложников в больнице Буденновска в 1995 году: тогда более полутора тысяч оказались заложниками, 129 из них погибли.

«В 1999 году в парламенте не было решительного проельцинского большинства, там была сильная оппозиция. Начало использования вооруженных сил в Чечне по закону можно было только с введением режима чрезвычайного или военного положения. Но чрезвычайное или военное положение утверждается Советом Федерации, его нужно регулярно продлевать, оно требует контроля. Кто это любит? Этого никто не любит. Кроме того, если бы было введено чрезвычайное или военное положение, нужно было бы отменять выборы, а на кону были президентские выборы 2000 года. Отменять их было невыгодно».

Под сложившуюся тогда ситуацию и был придуман режим КТО. По словам Черкасова, он нужен, чтобы можно было быстро использовать всех возможных силовиков, которые есть под рукой.

Действие подобной «контртеррористической операции» на Северном Кавказе растянулись на десятилетие — и это, считает Черкасов, могло показаться очень удачным и удобным способом управления страной.

Зачем Путину сейчас может понадобиться режим контртеррористической операции?

Черкасов говорит, что режим КТО — это «прекрасный способ вводить де-факто чрезвычайное положение, не объявляя его де-юре». А еще он позволяет не обеспечивать механизмы защиты прав человека, который предполагает закон о чрезвычайном положении.

Если такой режим будет введен, по мнению Черкасова, он нужен будет не для Украины (там и так российские военные делают, что хотят), а для территории России. «У нас есть масса людей, объявленных врагами, которых можно преследовать, но если следовать закону, то это долго и сложно. Террор — гораздо более эффективный способ управления страной», — говорит Черкасов.

«КТО может продолжаться в пространстве и во времени неограниченно. КТО позволяет ограничивать любые права: избирательные, права СМИ и другие — отнюдь не только то, что нужно. КТО в ее российском варианте — это на самом деле террор государства против населения, который становится обыденным, — говорит Черкасов. — И это развал государства как такового. Потому что бесконтрольность силовиков — это всегда развал государственности».