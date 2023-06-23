«Нас 25 тысяч и мы идем разбираться»: Пригожин объявил, что его военные «накажут» Минобороны, и призвал присоединяться к нему

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа против руководства российской армии. Это следует из сообщений, опубликованных его пресс-службой. Ранее он заявил, что российское Минобороны нанесло ракетный удар по тыловым лагерям ЧВК Вагнера, в результате которого погибло «огромное количество бойцов».

«Те, кто уничтожили сегодня наших парней, те, кто уничтожили десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Все, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза, и уничтожать немедленно, включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах, желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу», — заявил Пригожин.

Он пообещал «закончить начатое» и вернуться на фронт. По его словам, в работе президента, правительства и других госструктур не последует никаких изменений. «Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидают как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все кто хочет — присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием», — сказал Пригожин.

Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу «сбежал из Ростова в 21:00». «Он бежал трусливо, как баба, для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», — сказал основатель ЧВК. Официально о визите Шойгу в этот город не сообщалось. Вероятно, речь идет о Ростове-на-Дону. Как отмечает местное издание Rostovgazeta, о визите министра обороны туда сообщили издания NewsFrol и телеграм-канал «Московская прачечная».

Тем временем в Минобороны сообщения Пригожина о том, что министерство якобы нанесло удар по тыловым лагерям ЧВК Вагнера, назвали провокацией. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции», — цитирует ведомство РИА Новости.

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