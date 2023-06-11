Бойцы ЧВК Вагнера не будут подписывать контракты с Минобороны вопреки приказу Шойгу

Бойцы ЧВК Вагнера не будут подписывать контракты с Министерством обороны вопреки приказу Сергея Шойгу. Об этом заявил глава частной военной компании Евгений Пригожин.

«Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК “Вагнер” не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК “Вагнер” органично встроена в общую систему, ЧВК “Вагнер” согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой», — сказал он.

Пригожин добавил, что ЧВК Вагнера «абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему», а также «согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным».

10 июня замминистра обороны Николай Панков сообщил о приказе Сергея Шойгу о переводе всех «добровольческих формирований» на контракт с Минобороны до 1 июля. По его словам, это нужно для «повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск».

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