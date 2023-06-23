Пресс-служба главы ЧВК Вагнера опубликовала новое видео, на котором Евгений Пригожин рассуждает об «истинных» причинах начала войны в Украине, критикует министра обороны Сергея Шойгу и рассказывает о «лживом мире Владимира Путина, в который его погружает Минобороны». Также он нелестно отзывается о состоянии российских войск и предсказывает отступление с Запорожского и Херсонского направлений в результате контрнаступления ВСУ. Ролик представлен как «первая часть большого интервью» Пригожина, хотя в кадре он находится один и вопросов ему никто не задает. «Холод» собрал главное из этого выступления.

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«С 2014 по 2022 год Донбасс весь распиливался»

В начале видео Пригожин кратко описал свое видение событий в Украине в 2014 году. По его словам, тогда в стране «произошел военный переворот», после чего «русских стали притеснять» и те «ушли на Донбасс». «После того как Донбасс мы отстояли, мы должны были еще осенью 2014 года занять рубежи Славянск, Краматорск и так далее по границе ЛНР и ДНР. Этого сделано не было. Была поставлена точка, поскольку армия не была уверена, что она сможет с этим справиться, и не было волевого решения. Поэтому судьба Донбасса осталась подвешенной», — сказал основатель ЧВК Вагнера.

По его словам, с тех пор и до 2022 года регион разворовывался сотрудниками администрации российского президента, ФСБ и «привлеченными олигархами, такими как Курченко». Пригожин рассказал, что в так называемых ДНР и ЛНР существовали «корпуса народной милиции, которые в случае нападения украинцев должны были дать достойный отпор». В реальности эти корпуса оказались небоеспособны, а деньги, выделенные на их работу, разворовывались.

В течение этих восьми лет в Донбассе украинская и российская армии обменивались ударами. «На 24 февраля [2022 года] ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность и президента и рассказать историю, что со стороны Украины была безумная агрессия и они собирались со всем блоком НАТО на нас напасть. Но спецоперация 24 февраля была начата совершенно по другим причинам», — сказал он.

«Война нужна была, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась»

Пригожин считает, что, став президентом Украины, Владимир Зеленский «был готов к любым договоренностям». По его мнению, «все, что нужно было сделать [российскому руководству], — это слезть с Олимпа и пойти договориться». «Вся Восточная Украина населена людьми, которые генетически русские. Поэтому то, что сегодня происходит, — мы идем и этих генетических русских убиваем», — сказал глава ЧВК Вагнера.

Пригожин назвал войну «бездарно спланированной операцией», а «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, которые российское руководство не раз приводило в качестве причин ее начала, — «красивой историей». По словам Пригожина, война в Украине началась, потому что «кучка недоумков решила, что они настолько хитрожопые, что никто не поймет, чем они занимаются во время учений, и никто не остановит их, когда они пойдут в Киев». Он снова прошелся по Шойгу, отметив, что у министра обороны «не хватило яиц», чтобы взять Киев и продвинуться вглубь остальной Украины. Причем на этом этапе, по словам Пригожина, Москва могла бы попытаться договориться с Киевом и заставить Зеленского идти на уступки.

«Вместо этого психически больные подонки и паскуды решили: “Ничего страшного, мы кинем на мясо еще несколько тысяч русских парней. Они сдохнут, как псы, под огнем артиллерии противника, но мы своего добьемся”». По словам главы ЧВК Вагнера, в середине марта 2022 года российская армия уже потеряла несколько десятков тысяч человек. Пригожин уверен, что война была нужна лишь для того, чтобы «кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая у нас сильная армия», а персонально для Шойгу это был способ получить звание маршала и вторую звезду Героя России «практически в мирное время».

В качестве второй причины начала войны глава ЧВК Вагнера называет интерес российских олигархов к украинским активам. «Война была нужна тем, кто сегодня фактически управляет Россией. Этот олигархический клан получает все, что возможно. <…> Они не думают ни о стране, ни о людях, ни о войне, ни о чем, кроме себя. Так вот, второй важнейшей задачей операции было назначение президентом Украины [Виктора] Медведчука, того самого, который уже заранее пробрался в Киев, сидел и ждал, когда придут войска, Зеленский убежит, все сложат оружие и он станет президентом этой Украины. Задача была в материальных активах, которые необходимо будет поделить после того, как они возьмут ее под контроль».

«Наша священная война с теми, кто обижает русский народ, превратилась просто в рэкет, а вернее в крысятничество, поднятое в ранг закона»

Пригожин рассказал, что впервые он оказался на территории Украины 19 марта 2022 года. По его словам, он спросил у местных командующих, почему они не сообщают о числе убитых и раненых. «Мне было сказано, что наверху это никого не интересует, есть задача, которую надо выполнить, и сколько погибнет, будем считать после войны. Никого не интересовало, какими усилиями будет достигнута победа. Хотя уже в то время, когда мы прибыли [в Украину], о победе было невозможно говорить», — сказал Пригожин.

Основной причиной провалов российской армии, по словам основателя ЧВК Вагнера, является бардак на всех уровнях управления. Из-за невозможности выполнения поставленных сверху задач у командиров не раз сдавали нервы и они «бились в истерике». «Просто тотальный хаос», — резюмировал Пригожин. Он заявил, что решение управленческих проблем позволило бы снизить потери с российской стороны в 10 раз. Российские военные, по его словам, пренебрежительно относятся к телам погибших солдат: подсчеты потерь не ведутся, а большинство военных пропали без вести, потому что «их просто выкидывали как мясо».

Руководители Генштаба Валерий Герасимов и Сергей Шойгу, по словам Пригожина, управляют российскими войсками в ручном режиме и не прислушиваются к мнению генералов «на земле». Пригожин настаивает, что Генштаб намеренно «половинил» подразделения, которые успешно вели наступательные действия, и перебрасывал их на другие участки фронта. Эти решения привели к тому, что на фронте практически не осталось подразделений, которые бы продолжали воевать в штатной структуре: все они разбросаны по линии фронта, и это мешает местным руководителям управлять ими. Именно плохое управление, по словам Пригожина, погубило 80% российских солдат.

Лидер ЧВК Вагнера снова затронул тему с обеспечением боеприпасами военных подразделений. Он убежден, что у Минобороны достаточно оружия, чтобы обеспечить им военных, однако ведомство намеренно экономит, чтобы в случае необходимости использовать его для защиты руководства страны. ЧВК Вагнера не обеспечивали, чтобы подорвать боеспособность подразделений наемников: «Нам они не давали боеприпасы, чтобы нас уничтожить, потому что они прекрасно понимали, что мы остаемся той силой, которая не будет вылизывать задницу».

«Они [руководители] все еще надеются, что они могут выиграть эту войну. Но поскольку отсутствует управление, отсутствуют военные успехи, то руководство Минобороны тщательно обманывает президента и он получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности. Формируется две повестки: одна — “на земле”, другая — на столе у президента. И поэтому мы целыми днями слушаем про 60 уничтоженных “Леопардов”, про три тысячи уничтоженных солдат противника», — говорит Пригожин. Он назвал информацию об уничтожении 60 танков Leopard и [бмп] Bradley «полной, тотальной чушью».

По словам главы ЧВК, сейчас российская армия отступает на Запорожском и Херсонском направлениях. «ВСУ продавливает российскую армию, мы умываемся кровью, резервы никто не дает, управления никакого нет», — резюмировал он. Пригожин убежден, что Россия признает проблемы лишь в тот момент, когда потери территорий станут критическими, как это было в Красном Лимане и Херсоне: тогда Минобороны утверждало, что они не отступили, а просто отошли на более выгодные оборонительные позиции. Аналогичная ситуация, по словам Пригожина, прямо сейчас происходит под Бахмутом.

А вот украинское военное руководство лидер ЧВК Вагнера, наоборот, хвалит. По его словам, украинцы активно пробиваются сквозь оборону российских военных, берегут солдат и технику, но не берегут боеприпасы, что приводит к росту потерь с российской стороны.

Медийная активность основателя ЧВК Вагнера стала нормой — особенно на фоне активного участия бойцов Пригожина в штурме украинского Бахмута. С тех пор он регулярно раздает интервью, критикует Шойгу и Герасимова, а также рассказывает подробности войны с российской стороны, которые официальные лица зачастую замалчивают или отказываются признавать. Дерзкое поведение Пригожина даже привело к конфликту с Рамзаном Кадыровым и чеченским подразделением «Ахмат». Вдобавок ЧВК Вагнера отказывается подписывать контракт с Минобороны, чтобы министерство не имело над ними власти.