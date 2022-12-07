Уже неделю в соцсетях обсуждают телеканал «Дождь» из-за высказывания его ведущего Алексея Коростелева, в котором он якобы выразил поддержку российской армии, обсуждая проблемы мобилизации. Скандал привлек внимание властей Латвии, где сейчас находится главная студия «Дождя». 6 декабря стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии все-таки лишил телеканал лицензии. Оказалось, ранее «Дождю» уже отправляли предупреждения: ситуация с Коростелевым стала не первым поводом для прекращения вещания. Для тех, кто так и не разобрался, что произошло, «Холод» восстанавливает хронологию событий.

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Главное о телеканале «Дождь» Телеканал «Дождь» в 2010 году запустила Наталья Синдеева. Он стал частным независимым кабельным телеканалом, который предлагал альтернативную точку зрения — в отличие от СМИ, которые находятся под государственным контролем. В 2014 году канал отключили от российских кабельных сетей: формальным поводом стала претензия к опросу, который «Дождь» сделал во время передачи к 70-летию снятия блокады Ленинграда. На сайте телеканала был задан вопрос: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?». Канал оказался на грани закрытия из-за начавшихся финансовых трудностей, но продолжил вещание в интернете: на сайте и в Youtube. Летом 2021 года Минюст России внес «Дождь» в список СМИ-«иноагентов», а позже «иностранными агентами» постепенно стал признавать и отдельных сотрудников редакции. Сразу после начала войны, 1 марта, Роскомнадзор заблокировал сайт «Дождя». Через два дня после этого канал приостановил вещание в связи с риском наказания по новому российскому законодательству за распространение «военных фейков»: называя войну в Украине «войной» и рассказывая подробности о военной агрессии, сотрудники редакции рисковали бы своей свободой. Часть редакции еще в начале марта покинула Россию. Через несколько месяцев телеканалу удалось получить разрешение на работу в Латвии. Главная студия «Дождя» открылась в Риге, еще несколько — в Грузии, Нидерландах и Франции. Многие российские СМИ после войны разместили свои редакции в Латвии, потому что в начале войны власти страны активно приглашали к себе независимые российские медиа.

Что произошло с «Дождем»?

Первого декабря ведущий новостей Алексей Коростелев в дневном эфире произнес фразу, которую некоторые расценили как поддержку армии России. Призывая зрителей рассказывать, как проходит мобилизация, он сказал: «Многие из написанных историй на нашу почту и в телеграм-бот становятся опубликованными. Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь. Например, с оснащением или просто с элементарными удобствами на фронте. Потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас».

Утром 2 декабря в социальных сетях начались обсуждения о недопустимости поддержки российской армии. Некоторые также подумали, что телеканал собирает деньги на обмундирование для российских солдат. Руководство «Дождя» выпустило заявление, что канал никогда не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии, а также принесло извинения своим зрителям за неоднозначную формулировку.

В этот же день стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал «Дождь» на 10 тысяч евро за показ в эфире карты с Крымом в составе России и за формулировку «наша армия» относительно российских войск. Глава совета Иварс Аболиньш сообщил, что «Дождь» совершил уже два нарушения, а если их будет три — совет вправе аннулировать лицензию на вещание канала в Латвии.

2 декабря Алексея Коростелева уволили с «Дождя». После этого он написал в своем телеграм-канале, что «не призывал убивать или покупать средства для войны для любой армии мира». Коростелев отметил, что выступает против войны и его было бы странно подозревать в поддержке российского вторжения в Украину. Тем же вечером в знак солидарности с уволенным коллегой телеканал покинули журналисты «Дождя» Маргарита Лютова и Владимир Роменский.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил отозвать лицензию на вещание телеканала «Дождь» в кабельных сетях. Решение принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку», заявил в твиттере глава совета Иварс Аболиньш. Также совет попросил Youtube ограничить вещание телеканала на территории Латвии.

Вещание телеканала в Латвии должно прекратиться в ночь с 7 на 8 декабря. Помимо этого, служба госбезопасности Латвии рекомендовала внести Алексея Коростелева в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Какую реакцию вызвало все произошедшее?

Когда стало известно об отзыве лицензии, генеральный директор Наталья Синдеева сказала, что редакция «Дождя», несмотря ни на что, продолжит работать и вещать через Youtube. Из-за отключения от кабельного вещания, по ее словам, теряется около 20% выручки.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко в дневном эфире 6 декабря назвал решение Национального совета по электронным СМИ абсурдным. Он сделал акцент на том, что никто из редакции не участвовал в обсуждении отзыва лицензии, а решение приняли всего за 30 минут.

Создательница и гендиректор телеканала Синдеева опубликовала в своем телеграм-канале еще одно видео. На нем она в слезах говорит, что увольнение Коростелева было неправильным и просит вернуться Алексея и его коллег Маргариту Лютову и Владимира Роменского.

Вечером 6 декабря «Медуза» выпустила заявление в поддержку «Дождя». Решение латвийского Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию в тексте названо несправедливым и несоразмерным совершенным нарушениям.

«Антивоенная позиция телеканала очевидна, его критическое отношение к путинскому режиму — тоже; значение “Дождя” в противостоянии российской пропаганде колоссально, — говорится в заявлении. — Без независимых медиа не может быть демократии. А недемократическая Россия так и останется угрозой для соседей и всего мира».

Под заявлением «Медузы» подписались более 70 редакций независимых российских изданий, а также отдельные журналисты и правозащитники.

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А почему все обсуждают чиновника, который подписал решение о лишении лицензии?

Иварс Аболиньш — глава Национального совета по электронным СМИ Латвии — стал главным действующим лицом в лишении лицензии телеканала «Дождь». В 2013–2014 годах Аболиньш регулярно высказывался в поддержку Путина и писал, что евроинтеграция Украины невозможна.

Про Путина Аболиньш писал, что тот «удерживает Россию и защищает ее от хаоса», а в день формальной аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году назвал речь Путина «просто отличной».

После того как стало известно о пропутинских и антиукраинских высказываниях Аболиньша, он извинился: «Эти твиты ни в коем случае более не отражают мое мнение. Свои твиты того времени я основывал на доступной в тот момент информации. Это мнение было ошибочным и абсолютно не согласовывается с моей нынешней позицией».