Глава латвийского органа, лишившего лицензии «Дождь», ранее поддерживал Путина и высказывался против евроинтеграции Украины

Ивар Аболиньш — глава Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP), который на днях из-за оговорки ведущего в прямом эфире лишил лицензии на вещание в стране телеканал «Дождь». В 2013-2014 годах Аболиньш регулярно высказывался в поддержку Путина и писал, что евроинтеграция Украины невозможна. На это, как пишет латвийское издание Rus.Tvnet, обратили внимание пользователи соцсетей.

Так, в июле 2013 года нынешний глава латвийского регулятора писал: «Каким бы ни был Путин, он удерживает Россию, защищает ее от хаоса».

В январе 2014 года в разгар протестов в Украине из-за отказа руководства страны от договора о евроинтеграции Аболиньш написал: «Вообще, Латвии следовало бы слать деньги Януковичу и молить Бога, чтобы Украина не приближалась к ЕС. Что мы здесь с миллионной толпой русскоязычных будем делать?»

Через месяц, 21 февраля 2014 года, Аболиньш опубликовал твит, в котором написал, что «никакое нормальное регулирование в Украине невозможно». В тот же день он также написал: «Если можно верить тому, что пишут, то в Киеве вчера перемирие нарушила оппозиция. Надо судить не только труса Януковича, но и тех, кто нарушил слово».

Еще спустя неделю Аболиньш высказался так: «По-моему, это нормально думать сначала о собственных интересах и интересах Латвии. Исход для Украины для нас в любом случае плохой. Украина не будет стабильным и демократическим государством».

Позже в день формальной аннексии Россией украинского Крыма Аболиньш похвалил речь президента России Владимира Путина, назвав ее «просто отличной». «Все западные причесанные нули могут идти отдыхать. К сожалению», — написал он.

Сам Аболиньш подтвердил журналистам, что действительно так высказывался, но извинился и заверил, что больше так не думает.

«Эти твиты ни в коем случае более не отражают мое мнение. Свои твиты того времени я основывал на доступной в тот момент информации. Это мнение было ошибочным и абсолютно не согласовывается с моей нынешней позицией», — пояснил Аболиньш.

Источник: Rus.Tvnet

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