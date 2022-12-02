Телеканал «Дождь» уволил Алексея Коростелева, который сказал в эфире о «помощи российским военным»

Телеканал «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева после того, как он сказал в эфире о помощи российским военным.

1 декабря Коростелев в эфире предложил зрителям делиться сведениями о мобилизованных и проблемах в российской армии. «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас», — сказал он.

2 декабря редакция приняла решение уволить ведущего. «Мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство „Дождя“ считает его единственно возможным», — сообщила ведущая «Дождя» Екатерина Котрикадзе.

Ранее главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко опубликовал пост, в котором принес извинения за фразу Коростелева: «Отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот. <…> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

Ранее Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал «Дождь» на 10 тысяч евро. Штраф назначили из-за того, что телеканал обозначил аннексированный Крым как часть России и назвал российскую армию «нашей армией». Председатель совета Иварс Аболиньш отметил, что это второе правонарушение «Дождя» за последние месяцы. Если таких предупреждения будет три, то NEPLP может аннулировать разрешение на вещание.

Также против «Дождя» возбуждено административное дело за сюжет, в котором говорится о возможной поддержке российской армии.

Источник: «Дождь», Иварс Аболиньш

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