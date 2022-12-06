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Власти Латвии аннулировали лицензию «Дождя»

10:13 • 06.12.2022

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь», сообщил председатель совета Иварс Аболиньш. Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря.

«В связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, сегодня утром NEPLP принял решение отменить разрешение на трансляцию телеканала "Дождь"», — написал в твиттере Аболиньш.

По его словам, руководство телеканала «Дождь» не понимало характер и серьезность каждого отдельного нарушения и всех нарушений в целом.

Источник: Иварс Аболиньш

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