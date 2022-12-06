Служба госбезопасности Латвии рекомендовала закрыть въезд в страну для бывшего ведущего «Дождя» Алексея Коростелева

Служба госбезопасности Латвии рекомендовала Министру внутренних дел внести бывшего ведущего «Дождя» Алексея Коростелева в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там также отмечается, что заявления, которые прозвучали в программе «Здесь и сейчас» в эфире телеканала «Дождь», «направлены против интересов национальной безопасности Латвии и создают ложное впечатление о российской армии, поощряя общественное сочувствие к агрессору».

По данным службы, передача «Здесь и сейчас» снималась в грузинской редакции телеканала. Там же живет и сам Коростелев, у него нет вида на жительство в Латвии. Бывшего ведущего «Дождя» латвийские органы не могут привлечь к уголовной ответственности, пояснили в службе.

1 декабря Алексей Коростелев в прямом эфире предложил зрителям делиться сведениями о мобилизованных и проблемах в российской армии.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас», — сказал он.

На следующий день редакция приняла решение уволить ведущего. Вместе с ним с телеканала ушли еще несколько журналистов.

6 декабря власти Латвии аннулировали лицензию «Дождя». В Национальном совете по электронным СМИ страны сообщили, что руководствовались соображениями государственной безопасности и соблюдением общественного порядка. Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря. Также на территории Латвии могут заблокировать YouTube-канал «Дождя».

Сегодня гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение, в котором назвала увольнение Коростелева ошибкой и подлостью, а также попросила его и остальных уволившихся журналистов вернуться на телеканал.

«Да, возможно, после этого заявления все разрушится, и не нужно будет это никому. Украинцы могут нас за это не простить. Но это ошибка. Про какие ценности мы тогда говорим все время? Как мы можем быть перед нашей аудиторией? Как с этим жить? Я не знаю. Я не смогу с этим жить...», — сказала Синдеева.

Источник: Служба госбезопасности Латвии, Наталья Синдеева

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