Италия — не самая легкая для иммиграции страна. На ее территории есть 20 регионов — с разными локальными законами, ценами, диалектами и культурой. «Холод» вместе с итальянским юристом Синди Лачей разобрался, какие визы доступны россиянам, как получить ВНЖ и обосноваться в стране.

Визы и ВНЖ

Попасть в Италию можно по визам двух типов: Шенгенской (C), которая позволяет находиться в стране до 90 дней, и национальной визе (D) для более долгосрочного пребывания. Податься на них можно в визовом центре в России: отделения есть в разных городах, подходящие вам ищите здесь. Актуальные цены на консульские сборы можно узнать тут.



Виды национальной визы D

— Рабочая и фрилансерская визы. Чтобы претендовать на эти визы, сперва нужно получить разрешение на работу. Сделать это можно только при условии, что ваша деятельность попадает в установленную в этом году квоту на иностранных работников. Публикуется список квот (Decreto Flussi) раз в год в разные даты, профессии каждый год меняются, как и количество квот. Отследить их можно на сайте Министерства внутренних дел. Даже если вы уже нашли потенциальную работу в итальянской компании, вам все равно вместе с вашим работодателем нужно отслеживать квоты и успеть быстро подать заявку, потому что мест не так уж много.

— Студенческая виза. Выдается при наличии приглашения от вуза, то есть если вы уже поступили и теперь, чтобы приехать в страну обучения, подаетесь на визу.

— Виза для воссоединения семьи. Ее могут запросить супруги, прямые потомки, которые не достигли 21 года или находящиеся на иждивении, и родственники по восходящей линии: родители, бабушки и дедушки.

— Пенсионная виза (Residenza elettiva). Чтобы получить эту визу, не обязательно быть пенсионером. Важно предоставить документ, подтверждающий заработок за последний год — он должен быть больше 31 тысячи евро, — и соблюсти условие, что вы не будете работать в Италии, но пассивный доход в том же размере сохранится.

Подойдут сдача в аренду недвижимого имущества, акции или долговые ценные бумаги, доходы от финансово-коммерческой деятельности, пенсии, аннуитеты, доли в инвестиционных фондах. Доходы, не принадлежащие заявителю, могут быть учтены, только если его обеспечивает член семьи.

— Виза для стартап-предпринимателей. Специальный комитет оценит инновационность и реализуемость проекта, кроме того, необходимо подтвердить, что на его разработку у вас уже есть средства в размере не менее 50 тысяч евро.

— Золотая виза. Для тех, кто хочет инвестировать в итальянскую экономику. Есть четыре варианта: вложить 250 тысяч евро в стартап, полмиллиона евро в итальянскую компанию, миллион евро в благотворительные проекты или два миллиона евро в государственные облигации.



Для рабочей, пенсионной и стартап-визы требуется подтвердить место проживания в Италии — договор о покупке или аренде жилья. Кроме того, для золотой, рабочей, фрилансерской и стартап- виз нужно разрешение на работу (Nulla Osta), которое можно получить только в иммиграционном ведомстве в Италии. Из-за этого и в целом из-за большого количества бюрократии рекомендуем найти посредника в Италии: например, обратиться за помощью в иммиграционное агентство.

ВНЖ

Оформить ВНЖ можно только с визой категории D. Для этого по приезде в Италию необходимо в течение восьми дней успеть подать на него заявление. Есть временный (ВНЖ) и постоянный вид на жительство (ПМЖ). Оба варианта дают одинаковые преимущества: возможность путешествовать по ЕС, учиться, получать медицинскую страховку и так далее. Действие ВНЖ зависит от типа визы D (студенческая — год, золотая — два года) или от трудового договора. Чтобы претендовать на ПМЖ, который выдается на пять лет, нужно прожить в стране не менее пяти лет.

Обычно от приема документов до выдачи проходит от месяца до трех. После подачи заявления выдают чек-подтверждение, что ваши документы действительно находятся на рассмотрении. На время подготовки этот чек обладает такой же силой, как и ВНЖ.

Какие документы нужны для подачи заявления на ВНЖ? — Заполнить две формы на итальянском, в которых нужно ответить на общие вопросы о себе, реальных целях приезда и на какой ВНЖ претендуете (на обучение, работу и так далее). Их нужно взять на почте в отделе Sportello Amico.

— Паспорт и виза D.

— Документ о месте проживания (договор аренды).

— Медицинская страховка.

— Итальянский ИНН (Codice Fiscale). Получить его можно бесплатно и навечно в Агентстве по доходам (Agenzia delle entrate) или заранее в итальянском консульстве в стране проживания.

— Также сохраните все документы, которые до этого подавали на визу. Для ВНЖ они тоже нужны.

Еще есть возможность получить ВНЖ, если вам требуется международная защита. Исходя из законов ЕС, претендовать на него можно в двух случаях:

— вы не можете вернуться на родину, потому что там вас могут преследовать из-за религии, расы, национальности, политических взглядов или сексуальной ориентации;

— вы не может вернуться на родину из-за угрозы убийством, тюрьмы, жестокого обращения, вооруженного конфликта.

Если это ваша ситуация, можно пропустить шаги подготовки документов и напрямую идти в полицейское управление (Questura). Там с вами проведут детальное интервью о причинах, угрозах и о том, каким образом вы попали на территорию страны. После этого вам либо выдадут статус беженца, либо откажут в международной защите и депортируют, если вы попали на территорию страны незаконно.

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Банковские карты

Самые популярные банки Италии: BNL, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fineco, BancoPosta.

Но нерезидентам страны практически невозможно открыть в них счета: итальянские банки делают это неохотно, поэтому лучше получать карту, имея ВНЖ. Также счета для нерезидентов еще и невыгодны, потому что их открывают в валюте страны резидента и все переводы подвергаются конвертации: сначала деньги (например, вашу зарплату) автоматически переведут в рубли и только потом в евро.

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Жилье

В Италии есть несколько бесплатных сайтов для поиска жилья: Casa и Soloaffitti. Но договор аренды будет составляться на итальянском языке, и чтобы не запутаться в документах, лучше обратиться к риэлтору. Будьте готовы, что агент может запросить комиссию за свою работу до 100% от стоимости месячной аренды.

Цены на жилье, как и везде, отличаются в зависимости от расположения, инфраструктуры и достопримечательностей рядом. В Италии часто снимают комнату в квартире или даже просто кровать. Стоимость аренды разнится от 300 до 1500 евро за квартиру в обычном, не престижном районе, где 300 — это стоимость места в комнате, 500 евро за однушку и далее по возрастанию. Чтобы снять жилье, нужно подтвердить платежеспособность (предоставить выписку со счета, трудовой контракт). При заключении договора всегда просят залог в размере месячной арендной платы, который возвращают при выселении.

На юге страны жить дешевле, чем на севере, потому что бизнес в основном концентрируется именно на севере, платежеспособность жильцов выше, соответственно, цены растут. Также стоимость коммунальных услуг разнится в зависимости от региона: на юге отопление включают позже — и получается, чем севернее, тем дороже коммуналка. Если в помещении есть счетчики и регуляторы температуры, можно контролировать траты. Но даже если в квартире никто не жил месяц, то все равно придется заплатить около 60 евро.

Средние цены на коммунальные услуги в Италии на 2021 год, если скромно пользоваться ресурсами, — 155-200 евро в месяц. Можно предположить, что цены в этом году будут выше в связи с войной и экономическим кризисом. Многие итальянцы отключают отопление на ночь, а днем не нагревают квартиру выше 18 градусов. Повсюду развешены таблички с текстом «Пожалуйста, выключайте воду, сохраняйте ресурсы», поэтому жители страны очень быстро принимают душ и моют посуду.

При выборе места проживания необходимо учитывать возможность стихийных бедствий. Италия — одна из двух стран в Европе, где есть действующие вулканы, но они представляют гораздо меньшую опасность, чем землетрясения. Последнее шестибалльное землетрясение произошло в октябре 2016 года возле города Норсиа — это было сильнейшее землетрясение в Италии за последние 36 лет. Тогда из-за серии толчков погибли 298 человек и почти 400 получили ранения. Землетрясения чаще происходят в южных регионах — в Кампании и южнее.

Работа

В Италии работодатель платит высокие налоги за сотрудников, а за нелегалов очень большие штрафы, поэтому если у вас нет ВНЖ и разрешения на работу, то устроиться будет очень сложно. Вакансий в принципе немного: индекс безработицы в стране составляет 7,8%, приоритет чаще всего отдается местным. Легче всего получить должность после обучения в итальянском университете. Популярные сайты для поиска работы в Италии: Indeed, Subito, Trovolavoro, LinkedIn.

Заработная плата зависит от региона проживания и от профессии. На севере больше высококвалифицированной работы и, соответственно, выше зарплаты. Но на юге легче устроиться на сезонную работу. В среднем офисный сотрудник получает около двух тысяч евро ежемесячно, работа в супермаркете будет оценена в полторы тысячи евро в месяц. Работники в Италии поддерживаются профсоюзами и законом, поэтому, если вы устроены по договору, беспредела не случится: вас не смогут уволить необоснованно.

Образование

Средняя стоимость обучения в государственных в вузах две–четыре тысячи евро в год, в частных цены могут достигать и 16 тысяч евро за год. В некоторых вузах каждый студент — неважно, иностранец или гражданин Италии — может претендовать на частичную или полную стипендию, покрывающую стоимость обучения. Важный фактор для одобрения стипендии — уровень финансовой обеспеченности родителей или самого студента. К примеру, если годовой доход родителей меньше 23 тысяч евро, студент может быть полностью освобожден от платы за обучение.

Полная стипендия может включать в себя право на бесплатное проживание в общежитии, бесплатное двухразовое питание в столовой, большие скидки на проезд в общественном транспорте. Если стипендия не покрывает жилье, место в дормитории в месяц обойдется студенту около 300-450 евро. В основном общежития — это комнаты на два-три места, часто со своим душем и туалетом, доступом к вайфаю и кухней на этаже.

Дети

В Италии есть как государственные, так и частные школы и дошкольные учреждения. Попасть в них могут только дети резидентов. Система образования здесь имеет свои особенности. С трех до шести лет — дошкольное обучение. Эта ступень не обязательная, родитель может выбрать для ребенка домашнее обучение. Среднее обязательное образование делится на три ступени. Начальная школа — с первого по пятый класс. Далее три года длится средняя школа. А после — старшая школа, обучение в которой занимает пять лет: первые два года обязательные, а дальше по желанию ученика. По окончанию каждой ступени учащимся нужно сдавать экзамены. Экзамен в старшей школе дословно переводится как «экзамен зрелости», и его успешная сдача дает право поступления в вузы.

В некоторых школах можно найти курсы на английском, многие из таких учебных заведений помогают в интеграции детей-иностранцев: проводят интенсивные занятия по итальянскому языку и культурные мероприятия. В классах частных школ будет меньше учеников, здесь после уроков учителя будут проводить внешкольные занятия. Стоимость месячного обучения в частной школе — около 175-350 евро.

В больших городах вроде Рима, Милана, Турина есть иностранные школы и дошкольные заведения, где полный курс обучения проходит на иностранном языке. Дети могут поступить в такие учреждения в любом возрасте от трех до 19 лет. Но стоимость таких заведений значительно выше — от 4 до 12 тысяч евро.

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Животные

Перед въездом в страну нужно собрать на питомца все необходимые документы, поставить чип и прививку от бешенства. Лучше начать подготавливать животное за несколько месяцев до планируемого отъезда. Вы можете взять с собой не более пяти животных. В Италии нет ограничений на ввоз определенных пород собак, но, например, в Венецию нельзя въехать с ротвейлером и доберманом, потому что они считаются опасными. В общеитальянском списке опасных пород собак их 17 — по законодательству Италии хозяин должен выгуливать такого питомца не более чем на полутораметровом поводке, а в общественном транспорте возить в наморднике. Проверить актуальные ограничения можно здесь.

Цены

Супермаркеты в Италии различаются между собой уровнем цен: например, сеть Carrefour несколько дороже, чем Conad или Lidl, но покупать продукты на рынках более выгодно.

Цены на продукты в обычном супермаркете:

хлеб — 1,5–2,5 евро;

яблоки 1 кг — 2 евро;

пачка макарон — 1–3 евро;

литр молока — 1–1,50 евро;

упаковка кофе в зернах — 2–4 евро.Упаковка из 6 яиц — 1,5–2 евро;

курица 1 кг — 8–12 евро.

Стоимость билетов на культурные мероприятия разнится от города к городу. Но обычно один день в месяц — в первое воскресенье — любой желающий может посещать все музеи города бесплатно.

Транспорт

В Италии даже в самый небольшой городок можно добраться на поезде. Есть два вида региональных поездов: Italo, скоростные поезда по ценам выше среднего, и Trenitalia, дешевый, но более долгий вариант. Например, стоимость билета на скоростной поезд по маршруту Флоренция — Рим начинается от 33 евро, а на обычный — 22 евро.

В европейские страны и по Италии летает много лоукостеров (Ryanair, EasyJet, Wizz Air) по низким ценам. Вылеты осуществляются из больших хабов и из наиболее популярных в плане туризма мест, таких как Рим, Милан, Палермо, Флоренция.

Цены на проезд в общественном транспорте в каждом регионе разные. Например, в Риме проезд в наземном транспорте с возможными пересадками в течение 100 минут будет стоить 1,5 евро, а в Бари за один билет вы заплатите 1,2 евро за 90 минут.

Медицина

В Италии высокий уровень здравоохранения. Неотложная помощь оказывается любому человеку — итальянцу или приезжему — бесплатно или по очень низкой цене, в зависимости от проведенных манипуляций.



Чтобы упростить получение медицинской помощи и чтобы снизить стоимость лечения, лучше обзавестись медицинской страховкой. Получить ее можно в ближайшем территориальном отделе здравоохранения ASL (Azienda sanitaria locale), имея при себе документы, удостоверяющие личность, а также разрешающие долгосрочное пребывание в стране, и ИНН. Страховка включает в себя закрепление за семейным врачом, который по вашей просьбе (предварительно проверив самочувствие) сможет выдать рецепт на медикаменты, которые в Италии по большей части продаются только по назначению врача. Также с этой картой можно претендовать на бесплатные лекарства или хорошую скидку на них.

Существует два типа медицинской страховки, которые зависят от цели вашего пребывания: обязательная регистрация в Национальной службе здравоохранения и добровольная. Обязательную страховку необходимо оформить работающим жителям, самозанятым, безработным, а также запросившим международную защиту. Студентам, пенсионерам и получившим визу по воссоединению семьи можно оформить добровольную. Годовой взнос за медицинскую страховку обычно начинается от 400 евро. Студенты платят около 150 евро в год.

Сколько стоит переезд

Прямых рейсов из России в Италию нет, поэтому придется добираться через Турцию или Армению. Билеты с несколькими пересадками будут стоить 20–50 тысяч рублей. Также нужно учесть затраты на документы для получения визы и ВНЖ. Скромная жизнь в стране семье из двух человек обойдется примерно в 1700–2300 евро в месяц. Но многое зависит от региона. Примерную оценку стоимости жизни в Италии и других странах можно посмотреть на сайте Numbeo.



