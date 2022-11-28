После начала войны у многих людей возникла дилемма: и оставаться в России нет сил или опасно, и оставить пожилых родителей или старших родственников — невыносимо. Однако заботиться о родных можно, даже когда живешь в другой стране. «Холод» поговорил с президентом фонда помощи больным деменцией и их семьям «Альцрус» Александрой Щеткиной и адвокатом Pen&Paper Валентиной Фроловой и собрал их советы: что можно сделать для родителей перед отъездом, как заботиться о них на расстоянии, а также какие юридические вопросы нужно решить.

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Дисклеймер: эти советы не подойдут тем, чьи родственники физически зависят от них, больны деменцией или недееспособны.

Подготовить родных к вашему отъезду

Если отъезд не срочный, стоит заранее подготовить родителей или других пожилых родственников, с которыми вы близки, к тому, что вы уезжаете. Если у вас одинаковые взгляды на политику и войну, возможно, этот разговор будет провести проще. Но даже если взгляды разные, можно объяснить, что ваша работа теперь за границей или что вы хотите отдать детей в хорошую школу в другой стране. Это нужно, чтобы родители понимали, что в вашем отъезде есть и позитивная причина.

Очень важно подробно рассказать родителям, куда вы едете, где будете жить. Они могут волноваться, что вы едете в никуда, вас там никто не ждет, вы пропадете. Можно заранее показать фотографии города или района, где вы планируете жить: «Вот такой-то город, у нас там есть друзья, знакомые. Сначала мы снимем отель, а потом найдем квартиру, я уже все узнал». Чем больше деталей, тем спокойнее им будет. Какие-то нюансы, наоборот, можно опустить: например, что вы летите пятью самолетами. Главное, что вы прилетели и заселились.

Регулярно звонить и сохранить ритуалы

Стоит заранее договориться о том, как именно и с какой регулярностью вы будете общаться. Например, вы будете созваниваться во вторник и четверг в восемь вечера. Важно, чтобы родители знали, что вы будете регулярно звонить и обязательно расскажете, что у вас происходит, где вы находитесь, а они расскажут о своем здоровье.

Постарайтесь сохранить те традиции и ритуалы общения, которые приняты в вашей семье. Если вы каждый день желали маме доброго утра, то продолжайте это делать. Если слали видео, как играют внуки, — присылайте. Если мама ходит на танцы, спрашивайте, как прошли ее занятия. Очень важно сберечь ту близость, которая была, — чтобы родители чувствовали, что отъезд не отменяет вашей любви и заботы.

Если родители согласятся, можно несколько раз вместе сходить к психологу, чтобы проговорить все переживания и тревоги и пережить эмоции вместе.

Настроить гаджеты

Конечно, родители будут волноваться и думать, что они больше никогда вас не увидят, потому что опыт советского времени предполагает: если люди уезжают, то навсегда, а для общения остаются только бумажные письма. Поэтому расскажите им о современных способах общаться на расстоянии, если они ими не пользуются: например, скайп или зум. Помогите разобраться с приложениями, создав легкий для запоминания пароль. Можно настроить телефон и планшет пожилого человека, чтобы иконки и размер букв были крупными. Также проверьте, что у вас получится дистанционно оплатить родителям домашний интернет или мобильную связь, если им самим будет трудно это сделать, или договоритесь с друзьями или родственниками, которые остаются поблизости, чтобы они «подстраховали» вас.

Нанять помощника

В случае если близких знакомых в городе у вас не осталось, имеет смысл договориться с кем-то за деньги и обсудить план сотрудничества. Например, сосед будет через день заглядывать к маме и проверять, что все хорошо. Для уборки квартиры можно нанять регулярный клининг или также попросить кого-то из соседей раз в неделю мыть полы за деньги. Этот же человек всегда сообщит, если что-то случилось или если родители вдруг не рассказывают вам о своих проблемах. Также у этого человека может быть от вас некоторая сумма денег на непредвиденные расходы для родителей.

Еще можно обратиться в соцзащиту и узнать, есть ли у них платные услуги. Социальный работник, который два раза в неделю приходит приготовить суп и навести порядок, может стать хорошим другом пожилого человека. Главное, чтобы родители не оказывались долгое время в одиночестве.

Сделать доверенность

Никто не застрахован от внезапного недуга. Сейчас родители могут чувствовать себя хорошо, а заболеть — когда вы будете в другой стране. Тогда понадобится кто-то, кто сможет приглядывать за ними, особенно если ваш родитель или родственник живет один.

Попросите родителей найти человека, которому они могут доверять, или, если они согласны, найдите такого человека самостоятельно. Вместе определите задачи, которые могут возникнуть в будущем (касательно здоровья, лекарств, денег, решения бытовых проблем). После этого нужно подумать о том, передача каких полномочий потребуется для их решения. И потом прийти к нотариусу и описать ему все ваши задачи и потребности, а нотариус поможет грамотно сформулировать, на что и какие полномочия прописать в доверенности. Можно сделать доверенность с правом передоверия, также можно дать права не одному человеку, а двум-трем. Главное, чтобы родители этим людям доверяли.

Какие полномочия прописать в доверенности Первое — это получение информации о состоянии здоровья: чтобы можно было сопровождать на медосмотры, получать результаты анализов и так далее. Больницы не выдадут информацию просто так из-за врачебной тайны. Эти полномочия можно прописать в доверенности, причем указать, что они касаются и государственных, и частных клиник. Если вы не успели оформить доверенность, а помощь родственнику все равно нужна, тогда при поступлении в больницу или стационар он может указать, кому можно разглашать его диагноз и другую медицинскую информацию. Это может быть любой человек, не только родственник. Второе — прописать в доверенности разрешение доверенному лицу получать рецепты у врача и покупать лекарства в аптеке по этим рецептам. Это важно, если заболевание хроническое и нужны лекарства регулярно. Еще в доверенности стоит указать полномочия получать корреспонденцию на почте, представлять интересы в судах, в службе социальной защиты, в МФЦ и других госорганах.

Конечно, нужно быть осторожным с разрешением распоряжаться деньгами и доступом к банковским счетам. Возможно, стоит завести отдельный счет и дать к нему доступ доверенному лицу, чтобы этот человек мог покупать лекарства, заказывать такси, оплачивать работу электрика и тому подобное.

Собрать информацию о здоровье родных

Попросите родителей пройти обследования или запишите их, если им трудно с этим разобраться самостоятельно, а также проверьте исправность всех гаджетов для здоровья. Это нужно, чтобы иметь максимально полную и не устаревшую информацию об их здоровье. А родителям это поможет почувствовать, что вы за ними присматриваете и знаете, что у них болит и что им нужно.

Узнайте, какие препараты пьют родные, и по возможности обсудите это с врачами. Купите запас лекарств с большим сроком годности, проверьте, не кончаются ли нужные препараты в вашем городе, и подумайте, откуда их можно будет заказывать или через каких знакомых передавать, если они пропадут из аптек.

Если в доме есть животные, то проверьте и их здоровье тоже, купите им корм на несколько месяцев и при необходимости наполнитель для туалета.

Сделать блокнот с инструкциями

Даже если сейчас у родителей хорошая память и они чувствуют себя бодро, на всякий случай напишите всю важную информацию в блокнот. Сделайте инструкции, например, как пользоваться микроволновкой и стиральной машиной, где лежат лекарства, как включить скайп и ватсап. Туда же запишите все пароли, номера телефонов родственников, знакомых и соседей, скорой помощи, поликлиники и пожарной службы. Лучше писать все это крупными буквами и ярко, так как у пожилых людей часто развивается дальнозоркость. Если ваш родственник путается в таблетках, можно повесить расписание приема лекарств на стену.

Обезопасить дом

Если ваши родные преклонного возраста, важно обезопасить их жилье. В первую очередь стоит проверить розетки, выключатели, исправность проводки, газовые трубы. Сейчас продаются плиты и счетчики, которые автоматически выключают газ, если человек забыл об этом. Еще нужно проверить электроприборы: все ли в порядке с холодильником, микроволновкой или телевизором. Если до вашего отъезда достаточно времени, не лишним будет прочистить и, возможно, заменить трубы.

Посмотрите, удобно ли вашим родственникам заходить в ванну. В идеале стоит прикрепить на стену поручень, чтобы они могли держаться за него, погружаясь в воду. Часто людям преклонного возраста сложно садиться на унитаз из-за больных коленей — на этот случай продается медицинский ободок, который делает сидение выше.

Выбрать гаджеты для безопасности

Если пожилой человек живет один, можно установить в квартире камеры слежения с датчиками падения с трансляцией на ваш телефон или компьютер. Когда люди первый раз слышат об этом, то чаще всего пугаются: кажется, что неэтично смотреть по камерам за родителями — но это может спасти их жизнь. Если что-то случится, то благодаря камере можно узнать, что нужно вызвать помощь.

Если вы волнуетесь, что ваша мама где-то заблудится или упадет на улице, можно обсудить с ней покупку браслета с GPS-трекером — так вы сможете отследить, где она находится, и вызвать помощь из любой точки планеты.

Конечно, все эти действия нужно обсудить с вашими родными: не навязывать изменения, а объяснять, почему вам кажется нужным что-то поменять или добавить, и слушать их пожелания.