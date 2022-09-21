Куда улететь из России прямо сейчас? Гайд по экстренной эмиграции

20 сентября Госдума приняла поправки, ужесточающие статьи уголовного кодекса, касающиеся действий в условиях «военного положения» и «мобилизации». А 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. «Гайд в свободный мир» собрал для «Холода», куда можно улететь, даже если у вас нет загранпаспорта, и что обязательно нужно сделать перед срочным переездом.

Путин объявил мобилизацию?

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

С 23 по 27 сентября пройдут референдумы о вступлении в состав РФ оккупированных Россией территорий. Если самопровозглашенные ЛНР и ДНР, Херсон и часть Запорожской области станут частью РФ, то у российских властей могут появиться основания для введения военного положения и объявления полной мобилизации.

Кого она касается?

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего будут призваны 300 тысяч человек. По словам Шойгу, мобилизационный ресурс в России — 25 миллионов.

Павел Чиков, юрист, руководитель правозащитной группы «Агора», отмечает, что частичная мобилизация касается только тех, кто уже служил. Согласно официальному указу, основаниями для увольнения с военной службы в период частичной мобилизации могут служить достижение предельного возраста пребывания на службе (в России мобилизации подлежат мужчины до 50 лет), состояние здоровья и непогашенная или неснятая судимость.

Как пишет политолог Екатерина Шульман, никакие параметры этой «частичности» – ни территориальные, ни категориальные — в указе не обозначены. По такому указу призвать можно кого угодно, кроме работников оборонно-промышленного комплекса, у которых есть отсрочка на период работы. Задача по призыву ложится на глав регионов, которые, возможно, определят критерии более конкретно в будущем.

В осеннем призыве, который начнется 1 октября, могут ужесточить работу со срочниками, считает военный эксперт Павел Лузин. По его мнению, в первую очередь могут усложнить получение отсрочек.

Чат для призывников.

Стоит ли уезжать из России?

Некоторые страны сейчас вовлечены в территориальные конфликты, другие могут развернуть россиян на границе. Например, по словам директора фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егора Куроптева, в Грузии уже несколько недель усилен пограничный режим: «Отказов [во въезде на территорию страны] стало больше: это означает, что были единицы, а стали десятки из 100 тысяч, к примеру».

Стоит учесть, что экстренная эмиграция из РФ может повлечь за собой серьезные расходы, а большой спрос неизбежно повлечет резкое подорожание билетов. Оценить свои риски и принять решение об отъезде вы должны самостоятельно.



Документы до отъезда. Какие сделать в России, а какие — за границей?

Если у вас один-два дня на подготовку

Вы успеете сделать генеральную доверенность на человека, остающегося в РФ, аккаунт на госуслугах, оформить банковские карты в неподсанкционных банках для SWIFT-переводов (Райффайзен-банк, Газпромбанк. Тинькофф летом приостановил проведение SWIFT-переводов) и карту «МИР», которую пока еще принимают в некоторых странах.

Если у вас один-два месяца

Только в России вы можете получить апостили на документы, электронную подпись и внутренний паспорт.

Поставьте апостиль на свидетельства о браке, разводе, рождении, документы об образовании, справку о несудимости, документы на питомцев. Можно заменить внутренний паспорт, если он в плохом состоянии, сделать второй загранпаспорт, получить водительское удостоверение международного образца, шенгенскую или другую визу (информацию о странах, выдающих туристические визы россиянам, смотрите здесь). Продлите свои банковские карты, если срок их действия менее двух лет.

За границей вы можете оформить то, что не успели в России: в консульстве РФ в любой стране есть возможность получить нотариальные услуги (доверенности, заверение документов, оформление соглашений). Там же можно оформить загранпаспорт, сняться с регистрационного учета по месту жительства, получить справки о несудимости, оформить брак, затребовать документы из ЗАГСа. Полный перечень услуг консульства публикуют на своих сайтах. Однако из-за большого потока эмигрантов в консульствах большие очереди, и слоты часто недоступны на ближайшие пару месяцев.

Запланируйте походы к врачам до отъезда. Если вы принимаете лекарства, изучите, есть ли они или их аналоги в стране, куда вы собираетесь иммигрировать. Уточните у своего врача действующее вещество лекарства: за границей аналоги могут называться по-другому. По возможности, купите лекарства с запасом.

Без ВНЖ большинство виз можно получить только в России. Вы можете оформить визу в любую страну, в том числе и в страны шенгенского соглашения, только с ВНЖ в стране пребывания.

Подробнее о документах до и после переезда читайте здесь.

В какие страны можно уехать?

Без загранпаспорта

Армения (180 дней), Казахстан (30 дней без регистрации + 60 с регистрацией по месту жительства), Кыргызстан (30 дней без регистрации + 6 месяцев с регистрацией по месту жительства).

Кыргызстан только что подписал мирное соглашение после вооруженного конфликта с Таджикистаном, а на границе Армении и Азербайджана регулярные столкновения. Рассматривайте города как можно дальше от границ: например, Гюмри, Ереван, Артик. Учитывайте, что в Армению без загранпаспорта можно попасть только по воздуху, так как по сухопутной границе въехать в страну можно только через Грузию, а в Грузию нужен загранпаспорт.

С загранпаспортом, но без визы

360 дней — Грузия.

Егор Куроптев, директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе​​: «Как и некоторые страны Европы, Грузия пытается контролировать поток въезжающих граждан России. Отказов в последние недели больше, чем обычно. Не имеет значения ни род деятельности, ни граница, через которую заезжают россияне, ни какие-либо другие факторы. Что касается активистов, журналистов, правозащитников, власти Грузии публично сказали, что поток не должен быть бесконтрольным».

180 дней — Мексика (нужна электронная виза, которая оформляется самостоятельно на сайте), Армения.

90 дней — Аргентина, ОАЭ, Бразилия, Коста-Рика, Чили, ЮАР, Марокко, Перу, Эквадор, Катар, Израиль, Азербайджан (в стадии вооруженного конфликта с Арменией), Молдова (в стадии замороженного конфликта с непризнанным Приднестровьем), Таджикистан (на прошлой неделе произошел вооруженный конфликт на границе с Кыргызстаном. Сейчас стороны подписали мирный протокол), Египет (нужна электронная виза, которая оформляется самостоятельно. Можно оформить многократную на 90 дней или однократную на 30 дней)

60 дней — Кабо-Верде, Маврикий, Турция, Узбекистан, Южная Корея (нужна электронная виза, которая оформляется самостоятельно)

30 дней — Таиланд (до 31 марта 2023 года — 45 дней), Индия (нужно оформить электронную визу длительностью от 30 дней до 5 лет), Индонезия (визу проставляют по прилете в аэропорт), Малайзия, Черногория, Шри-Ланка (нужно оформить электронное разрешение), Монголия, Лаос, Сербия (в стадии конфликта с непризнанной республикой Косово, последнее обострение было в августе).

На границе могут устроить допрос?

Мы не знаем, что изменится на границах в текущей ситуации. Если опираться на опыт марта этого года, когда на границе могли устроить допрос и досмотреть телефоны, то лучше обезопасить себя: удалите чаты, которые содержат информацию, возможно «дискредитирующую СВО и власти РФ», продумайте легенду о недельном отпуске, купите обратный билет. Бронь отеля необязательна, но можно подстраховаться. На сайте expedia.com можно купить билеты, за которые в течение 24 часов можно получить полный возврат средств.

Меня могут выдать России за уклонение от призыва?

Как отмечает юристка и правозащитница Анастасия Буракова, экстрадиция может случиться, если в России на призывника будет возбуждено уголовное дело и его объявят в межгосударственный (в пределах СНГ) или международный (вне СНГ) розыск: «Однако за последнее время прецедентов выдачи по политически мотивированным делам не было».

Как обращают внимание юристы «Ковчега», после начала войны компетентные органы европейских государств в десять раз чаще стали отказывать Генпрокуратуре РФ в выдаче россиян, проходящих по уголовным делам. Скорее всего, отмечают эксперты, в текущей ситуации тенденция сохранится.

За уклонение от призыва, согласно действующему УК, может грозить до двух лет (328 УК РФ). В новом законе, одобренном Думой, за «самовольное оставление части или за неявку в срок без уважительных причин на службу по призыву или контракту в период мобилизации и военного положения» предлагают тюремное заключение на десять лет.

Чек-лист по экстренной эмиграции из России

1. Подготовьте документы.

2. Проверьте актуальную информацию о визах, правилах перехода границ.

3. Выберите надежный маршрут.

4. Если вы уезжаете с семьей, прочтите информацию об эмиграции с детьми и питомцами

5. Подготовьте финансы.

6. Сохраните чаты по релокации: в пути всегда возникают непредвиденные вопросы.

7. Проверьте все еще раз по чек-листу.

8. Почитайте информацию о стране, в которую едете: о поиске жилья, еды, финансах, интеграции.

9. Начните изучать вопросы трудоустройства, если у вас нет удаленной работы.

10. Вовремя обращайтесь за психологической помощью, если чувствуете, что не справляетесь.