Чек-лист: что делать в первые дни в Казахстане

После начала мобилизации в России многие россияне уехали в Казахстан: границу уже пересекли около 98 тысяч человек. «Холод» выбрал из материалов «гайда в свободный мир» информацию о том, как легализоваться в Казахстане, открыть банковский счет, снять жилье, менять деньги и другие вещи, которые могут оказаться вам полезны в первое время в стране.

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Что сделать, как только приедете

В течение трех рабочих дней после въезда в Казахстан нужно заполнить уведомление о прибытии. Это могут сделать на сайте миграционной службы представитель отеля или собственник жилья. Либо вы можете прийти в миграционную службу города и предоставить копию загранпаспорта или российского паспорта, если въехали в страну по нему, планируемый адрес проживания и сообщить цель визита.

В целях визита необходимо указать «частная». После, в течение 30 дней, нужно подать уведомление в миграционную службу через посредников или хозяина квартиры. Это позволит остаться в стране еще на 60 дней.

Если в целях визита указать «трудоустройство и работа», то в Казахстане можно будет находиться до 30 дней, после чего стоит устроиться на работу. Если этого не произошло, вам придется поменять цель визита на «частная», и тогда в Казахстане можно будет находиться еще до 60 дней. В противном случае придется уехать из страны.

Как остаться в стране больше, чем на 90 дней

Чтобы остаться на территории Казахстана от 90 дней до года, можно оформить разрешение на временное проживание (РВП). Иностранцу выдают его, если он устроился на работу, приехал на учебу или лечение, воссоединился с семьей или открыл фирму.

Чтобы остаться в Казахстане на срок до 10 лет, можно подать документы на ВНЖ. Это можно сделать после получения разрешения на постоянное проживание (РПП).

Для получения разрешения на постоянное проживание необходима справка о несудимости с печатью на бланке МВД (справки с электронной подписью не подойдут). Справку можно заказать через Госуслуги, МВД или в консульстве России в Казахстане.

Также необходимо получить справку о платежеспособности от банка-резидента Казахстана. На счету должна быть сумма 1320 МРП на человека (4,2 миллиона тенге, или примерно 8,7 тысяч долларов). Кроме этого, понадобится договор об аренде жилья и справка об отсутствии заболеваний, въезд с которыми в Казахстан запрещен. Полный список документов для РПП можно посмотреть здесь.

Если иностранец родился в Казахстане до 21 декабря 1991 года, то он может получить ВНЖ и гражданство по упрощенной схеме.

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Как открыть банковский счет

Перед открытием банковского счета иностранцу нужно получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Он также нужен для обращения в госорганы, записи в поликлинику, оплаты государственных услуг, открытия юрлица, денежных переводов и т. п.

Получить ИИН в Центре обслуживания населения (ЦОН). Адреса ЦОНов есть в приложении 2ГИС, оно работает в Казахстане. Нужно прийти в ЦОН с паспортом и миграционным листом. Они выдаются сотрудниками наземного КПП, экипажем самолета или проводниками поезда. Миграционный лист заполняется до прохождения таможенного или пограничного контроля, в нем необходимо указать цель визита, принимающую сторону и количество въезжающих детей, если они есть.

Стоит заранее позаботиться о качественных сканах паспорта, иначе у вас могут не принять документы.

Купить местную сим-карту. Для этого нужно прийти в отделение местного оператора связи с паспортом. С российским паспортом можно купить симку у Activ/Kcell, Tele2, Altel, Beeline, Izi.

Прийти в отделение местного банка Kaspi с ИИН, симкой и загранпаспортом. В Kaspi открывают счет в тенге без подтверждения дохода.

При необходимости можно сделать мультивалютную карту в других банках. Условия, по которым банки Казахстана открывают счета иностранцам, можно посмотреть в таблице.

Как снять жилье

После 21 сентября цены на жилье в Казахстане выросли в несколько раз. Не стоит отправляться в Алматы — там сильно выросли цены на аренду. В других городах можно найти жилье дешевле.

Жилье можно найти на сайте Krisha и в Telegram-чате.

Старайтесь не искать жилье на Booking и Airbnb: хозяева могут подтвердить бронь, а потом ее отменить, объяснив это неактуальной стоимостью. Также на местных аналогах «Авито» — OLX и Market — можно нарваться на мошенников.

Услуги риэлтора, как правило, обойдутся в 30% от стоимости квартиры. Депозит обычно составляет 30–100% от месячной стоимости квартиры, но чаще всего просят только часть месячной аренды.

Коммунальные услуги оплачиваются отдельно, они не входит в стоимость, указанную на сайте. В среднем ЖКУ выходят 15–25 тысяч тенге в месяц — стоимость зависит от времени года и размера квартиры.

Где менять деньги

В частных обменниках более выгодный курс, чем в банках. В обменниках обычно просят показать загранпаспорт.

Список всех доступных обменников можно найти здесь.

Где покупать еду

Фрукты и овощи можно покупать в частных местных лавочках и на рынке. Также есть супермаркеты Small (аналог «Пятерочки»), Magnum (аналог «Перекрестка») и Galmart (аналог «Азбуки вкуса»).

Заказывать еду можно в Glovo, Wolt и Chocofood. Продукты — в Arbuz (только в Астане и Алматы), Froot, Instashop, Ryadom и Magnum. У всех сервисов есть свои приложения.

Также можно использовать Kaspi — там можно найти и лекарства. Доставка доступна для тех, у кого есть счет в Kaspi Bank.

На чем ездить

Самые используемые виды транспорта в Казахстане: автомобили и железная дорога.

Такси можно заказать в InDriver и Яндекс.Такси.

Авиабилеты можно в купить через Aviata и Aviasales, железнодорожные — в Biletrailways. В Kaspi можно купить билеты как на самолет, так и на поезд.

В Алматы есть каршеринг. Машину можно заказать в Anytime.

Метро есть только в Алматы — одна линия с 11 станциями. Поездка стоит 80 тенге.

В городах работает общественный транспорт. Есть также электросамокаты: их можно найти в Алматы, Астане, Шымкенте и Актау.

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