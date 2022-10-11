После начала мобилизации погибло как минимум 15 человек — об их смерти сообщило несколько источников. Кто-то из погибших совершил суицид, кто-то — умер из-за проблем со здоровьем, а с кем-то произошел несчастный случай. Возможно, таких историй было даже больше. «Холод» рассказывает все, что известно о смертях, косвенно и напрямую связанных с объявленной 21 сентября мобилизацией.

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27 сентября

Через шесть дней после начала мобилизации стало известно о самоубийстве 44-летнего Егора Назарова, работавшего в ритуальной сфере. Знакомые Назарова рассказали, что незадолго до смерти Назарову пришла повестка, которая могла подтолкнуть его к уходу из жизни. Позже представитель губернатора Новгородской области отрицал эту информацию и сказал, что в военкомат Назаров пришел добровольно.

В тот же день NewsTracker сообщил, в Кабардино-Балкарии скончался Борис Шаваев, житель поселка Звездный Чегемского района. Предположительно, он умер от тромбоэмболии во время построения на плацу военной базы. Региональные издания писали, что проблем со здоровьем у Шаваева не было, а накануне мобилизации он прошел медицинскую комиссию.

28 сентября

Еще один призывник не доехал до войны после начала мобилизации. Его тело нашли на территории призывного пункта в Тюменском поселке Андреевский. Имя погибшего до сих пор не было названо.

29 сентября

В призывной пункт 39-летний дальнобойщик Сергей Федосеенко приехал пьяным. Там он устроил драку с другими мобилизованными — его вывезли в полицейское отделение, где заметили, что Федосеенко без сознания. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть, предположительно от остановки сердца.

30 сентября

На Конгрессной улице в Краснодаре нашли тело 27-летнего рэпера Ивана Петунина, известного под псевдонимом Walkie. Он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Предварительно Петунин записал предсмертное видеообращение. Он сообщил, что не готов убивать людей «за какие бы то ни было идеалы». Несмотря на то что Петунин ранее служил в железнодорожных войсках, по его словам, у него была отсрочка от воинской службы, как у наблюдающегося в психоневрологическом диспансере.

Психолог-психотерапевт Андрей Алтухов, который специализируется на когнитивно-поведенческой терапии, говорит, что даже у людей, не получивших прямую угрозу своей безопасности в виде повестки, есть не менее разрушительная для человеческой психики угроза неопределенности. «Когда человек не понимает, подлежит ли он мобилизации, он пребывает в очень уязвимом состоянии», — рассказывает Алтухов. Самоубийство, по его словам, может казаться избавлением для человека, погруженного в такие переживания. «А иного выхода из ситуации человек не видит, так как состояние тревоги, подразумевающее перебегание от одной ужасающей мысли к другой, не способствует его поиску», — говорит он.

3 октября

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что в Еланском гарнизоне учебного центра в поселке Порошино Свердловской области погибли трое призывников. Информация об их гибели расходится в разных источниках: по словам Иванова, один мужчина погиб от сердечного приступа, другой совершил самоубийство, а третьего «списали» и отправили домой, где он умер от цирроза печени.

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подтвердила смерть двух мобилизованных. По ее словам, один, предположительно, скончался от эпилепсии, а в причинах гибели второго «разбираются военные следователи». Независимый проект «Пермь 36,6» тоже писал, что один из призывников скончался от эпилепсии.

Мобилизованный из Порошино, который покончил жизнь самоубийством — 46-летний житель Кургана. Его тело была найдено на полу столовой с порезами на шее и рядом с лезвием. Второго погибшего — 44-летнего челябинца Дениса Козлова, — по словам его брата, отправили из учебного центра домой после того, как его избил другой призывник. Козлову якобы выписали справку о негодности по медицинским показаниям, а через два дня он умер в больнице в Аргаяше. Брат Козлова рассказывал, что врачи выявили у него тупую травму живота.

«Помимо неопределенности у человека также могут быть этические дилеммы. Ему может не хотеться стрелять в людей или иметь отношение к российской армии, — говорит Андрей Алтухов. — Эти мысли и сопутствующие им переживания — злость и обида, мысли о несправедливости происходящего — добавляют тяжести и дестабилизируют психическое состояние».

Еще один мобилизованный умер в Новосибирске. Это подтвердила уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. По ее словам, погибший «умер во сне».

4 октября

Стало известно о смерти жителя Красноярска в военной части Омска. По предварительным данным, призывник скончался после конфликта с другими мобилизованными. Однако причину его смерти официально еще не озвучивали.

5 октября

Елена Гудо рассказала, что три дня назад ее 35-летний сын Александр Колтун умер в местной учебной части для мобилизованных. По словам матери, он вызвался служить добровольно. Гудо говорила, что в их последнем разговоре сын жаловался на плохие условия содержания мобилизованных и сообщал, что призывники «шатаются и пьют».

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Мать погибшего также рассказала, что неизвестные люди пытаются внушить ей по телефону, что сын умер от сердечной недостаточности и некачественного алкоголя. Гудо заверяет, что Александр не злоупотреблял алкоголем и не жаловался на проблемы с сердцем. Точная причина смерти ее сына еще неизвестна.

В тот же день стало известно, что на обучении на полигоне в Пензенской области от сердечного приступа скончался 41-летний мобилизованный.

6 октября

В этот день появилась информация о смерти еще одного мобилизованного. 28-летний призывник из Санкт-Петербурга якобы выстрелил в себя из автомата во время обучения в военной части в Ленинградском поселке Каменка.

7 октября

Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева подтвердила еще один факт смерти мобилизованного — на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище. Погибший был уроженцем Новосибирской области и, по утверждению его родственников, погиб «в результате насильственных действий».

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9 октября

Ночью в одном из распределительных пунктов Якутска погиб местный житель, который ждал отправки в воинскую часть вместе с другими мобилизованными. Как пишут РИА Новости, мужчина попытался спуститься со второго этажа здания с помощью веревки из покрывал, но сорвался. Как сообщает ЯСИА со ссылкой на свой источник, погибший был пьян.