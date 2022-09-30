Поддержать
Новости

«Мы все стали заложниками одного маньяка»: краснодарский рэпер Walkie покончил с собой из-за мобилизации

22:18 • 30.09.2022

27-летний краснодарский рэпер Walkie (Иван Петунин — Прим. «Холода») совершил самоубийство, выбросившись из окна. Его тело нашли около многоэтажки на улице Конгрессной. Перед смертью он записал видеообращение, в котором рассказал, что не хочет быть мобилизованным. Петунин объяснил, что не готов убивать за какие бы то ни было идеалы.

«Мне было очень больно находиться в этом мире все эти месяцев, которые происходит война. Я не понимаю ее причин, я не понимаю ее сути. И как по мне, мы все стали заложниками одного маньяка, который дает нам выбор: либо тюрьма, либо армия, либо тот выход, который выбрал я», — рассказал рэпер в видео.

Петунин лежал в психоневрологическом диспансере, поэтому у него было отсрочка. Но он решил, что частичная мобилизация в ближайшее время может превратиться в полную, поэтому его тоже могут забрать на войну.

Источник: «Краснодар онлайн»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»