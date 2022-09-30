«Мы все стали заложниками одного маньяка»: краснодарский рэпер Walkie покончил с собой из-за мобилизации

27-летний краснодарский рэпер Walkie (Иван Петунин — Прим. «Холода») совершил самоубийство, выбросившись из окна. Его тело нашли около многоэтажки на улице Конгрессной. Перед смертью он записал видеообращение, в котором рассказал, что не хочет быть мобилизованным. Петунин объяснил, что не готов убивать за какие бы то ни было идеалы.

«Мне было очень больно находиться в этом мире все эти месяцев, которые происходит война. Я не понимаю ее причин, я не понимаю ее сути. И как по мне, мы все стали заложниками одного маньяка, который дает нам выбор: либо тюрьма, либо армия, либо тот выход, который выбрал я», — рассказал рэпер в видео.

Петунин лежал в психоневрологическом диспансере, поэтому у него было отсрочка. Но он решил, что частичная мобилизация в ближайшее время может превратиться в полную, поэтому его тоже могут забрать на войну.

Источник: «Краснодар онлайн»

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