Доброволец из Братска умер в новосибирском лагере для мобилизованных. Его матери сообщили, что он отравился алкоголем

35-летний Александр Колтун из Братска умер в новосибирском лагере для мобилизованных. Об этом сообщила его мать Елена Гудо (Заусаева) в соцсети «Одноклассники».

«Александр 28 сентября пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый. А в Новосибирске 2 октября скончался как будто от сердечного приступа, когда на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял», — утверждает женщина.

По словам Гудо, Александр последний раз звонил ей второго октября и рассказал, что мобилизованным не выдают форму и не кормят. Также ее сын сообщил, что военнослужащие «шатаются и пьют».

«Мне пытаются внушить какие-то люди по телефону, что он умер от некачественного алкоголя, что он несколько дней там пил. Сейчас говорят о сердечной недостаточности. Но дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем. Он поехал на Украину абсолютно осознанно, добровольно, по своему желанию. Он звонил из учебной части и говорил, что там полный бардак, за мобилизованными никто не следит, все делают то, что хотят», — цитирует женщину телеграм-канал «Братчане».

Елена Гудо также сообщила, что сейчас устанавливается точная причина смерти ее сына.

«Забрать тело мы не можем, власти нам не содействуют, сидим 3 дня в неведении. Подумайте хорошо, прежде чем отправлять своих сыновей», — написала Гудо.

Женщина также рассказала, что Александр Колтун содержал шестерых детей. Он жил с женщиной, у которой четверо детей от прошлого мужа. Также у них есть общий ребенок, а у Колтуна есть еще один ребенок от первого брака.

Источники: Елена Гудо, «Братчане»

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