Не менее шести мобилизованных мужчин скончались, так и не доехав до фронта

В открытых источниках появилась информация уже о как минимум шести умерших мобилизованных.

Так, во Владивостоке 39-летний дальнобойщик Сергей Федосеенко прибыл на призывной пункт пьяным. Там он продолжил употреблять спиртное и вскоре устроил дебош. Сотрудники военкомата вызвали полицию, которая задержала Федосеенко и повезла его в отделение.

Уже там полицейские заметили, что задержанный потерял сознание. Прибывшие на место медики «скорой помощи» констатировали смерть. По предварительным данным, у Федосеенко остановилось сердце.

В Кабардино-Балкарии мобилизованный житель поселка Звездный Чегемского района Борис Шаваев, скончался на плацу военной базы во время построения. Предположительно причиной смерти стала тромбоэмболия.

При этом, как пишет местная пресса, накануне мобилизации Шаваев прошел медицинскую комиссию, жалоб на здоровье у него не было, и он был признан годным к военной службе. Как сообщается, умерший успел подписать контракт и его семья получит все положенные выплаты.

Еще одно сообщение о смерти мобилизованного пришло из Тюмени. Там на призывном пункте Андреевский обнаружили труп мужчины. О причинах и обстоятельствах смерти ничего не сообщается.

Также «Холод» писал ранее о смерти троих мобилизованных в Еланском гарнизоне Свердловской области.

Читать еще В Госдуме сообщили о смерти троих мобилизованных в учебном центре в Елани.

Источники: Mash, NewsTracker, NEFT

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