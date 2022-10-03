В Госдуме сообщили о смерти троих мобилизованных в учебном центре в Елани

Депутат Госдумы Максим Иванов подтвердил журналистам, что в учебном центре в Елани Свердловской области погибли трое мобилизованных. По его словам, один мужчина погиб от приступа, другой совершил самоубийство. Третьего «списали» и отправили домой, где он умер от цирроза печени.

Ранее уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова также подтвердила смерти, но только двух из трех мобилизованных. По ее данным, они приехали из сел Курганской области. Смерть одного из мужчин связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления.

Также смерть одного из мобилизованных подтвердило издание «Астра». По информации журналистов, 1 октября в столовой учебного центра нашли мертвого 46-летнего жителя Кургана. На его шее были порезы, рядом лежало лезвие. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Ранее местные СМИ сообщили о смерти трех человек в учебном центре в Елани. Единой версии произошедшего нет, источники журналистов чаще всего называли причинами смертей потасовку, эпилепсию и суицид.

Источник: ЕАН, E1, «Пермь 36,6 против войны», «Астра»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.