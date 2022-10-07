После того как Владимир Путин объявил мобилизацию, под призыв попали как минимум 213 тысяч человек в 53 регионах, по подсчетам «Важных историй» и Conflict Intelligence Team. «Холод» рассказывает, с помощью каких льгот власти пытаются сделать мобилизацию более привлекательной.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Денежные выплаты: от 50 до 300 тысяч рублей

В некоторых регионах власти решили выделить мобилизованным денежные пособия. Например, жителям Ставропольского края, Калмыкии, Липецкой области — по 50 тысяч рублей единоразово, а мэрия Москвы пообещала выплачивать мобилизованным по 50 тысяч в месяц. По 100 тысяч рублей разово выдадут в Курской, Белгородской, Ленинградской, Вологодской областях, Кубани, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Красноярском крае. По 150 тысяч рублей обещали мобилизованным из Ростовской области, по 200 тысяч — жителям Кузбасса и Якутии. Больше всего могут получить мобилизованные из Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки — им обещают по 300 тысяч рублей.

В конце сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что действующие льготы для тех, кто едет на войну в Украине по контракту, планируют распространить и на мобилизованных россиян. По словам Матвиенко, некоторые поддерживающие меры уже приняли. «Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое», — сказала Матвиенко. Госдума уже приняла закон, по которому мобилизованным, участникам войны в Украине, а также им семьям, предоставляют кредитные каникулы.

Другие «бонусы»: от свежей рыбы до поддержки семей мобилизованных

Руководитель Сахалинского регионального исполкома «Единой России» Михаил Шувалов рассказал, что правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками — на область выделили около девяти тонн свежемороженой рыбы. Каждому члену семьи мобилизованных принесут по пять-шесть килограммов. «Это действительно такой вот проект, такая акция, как одна из мер поддержки, то есть это не исчерпывающее из того, что партия делает. И в ближайшее время в семьях появится рыба», — сказал Шувалов.

Власти Тувы за каждого мобилизованного мужчину решили выдавать по живому барану, а также уголь. Также семьи мобилизованных должны получить по 50 килограммов муки, два мешка картофеля и капусту — но ее будут выдавать только «по мере надобности».

В Москве власти задумались о нематериальном и решили открыть центр поддержки семей мобилизованных граждан. На его открытии с семьями общался лично мэр Москвы Сергей Собянин. «Москва будет заботиться о них на всем протяжении специальной военной операции и после нее, — сказал он. — Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье, супруге, родителям, детям».

Но некоторым обещанные льготы не достались

Например, уже мобилизованные жители Омской области пожаловались, что в их регионе никаких выплат не полагается. «Мы парни с Омской области, c самого Омска. Нас всех подняли по тревоге, можно сказать. Мы оставили свои семьи дома. У кого-то дети, жены в декрете. У нас такой вопрос: будут ли выплаты мобилизованным? Потому что семьи наши очень в этом нуждаются, кормильцы, грубо говоря, ушли. Завтра в любое время мы можем улететь уже туда, там уже не знаем, что с нами будет. Мы знаем, что в других регионах ребятам выплачивается все стабильно», — говорит один из призванных омичей.

Также мобилизованные из Омска рассказали, что им не предоставили кредитные каникулы, как это обещали власти. По их словам, в банках потребовали, чтобы заявление о пересмотре условий кредитного договора писали лично мобилизованные либо их родственники по доверенности. «У меня не было на это времени. Мне повестка пришла вечером, а с утра я должен был явиться уже в военкомат», — сказал мобилизованный из Омска.

На жалобу мобилизованных омичей отреагировал губернатор Александр Бурков. По его словам, бюджет региона не позволяет утвердить разовые выплаты. «Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тысяч рублей на поддержку, Красноярский край — 100 тысяч, та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом. Понятно, что мы не можем конкурировать в этом с Москвой, где бюджет позволяет пойти на дополнительные меры поддержки», — сказал Бурков. Материальную помощь пообещал горсовет Омска, но только мобилизованным бюджетникам.