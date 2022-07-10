Хроника войны с Украиной. День 137

Российские войска обстреляли пятиэтажку в Донецкой области, под завалами находятся более 30 человек.

13:29

В Украине в ходе войны зафиксировано 124 случая сексуализированного насилия, рассказала спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен.

«Имеющиеся данные — лишь верхушка айсберга и не отражают масштабов сексуального насилия в условиях войны России против Украины», — уточнила Паттен.

Более точных данных нет по ряду причин, отмечает глава правления «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук. Во-первых, сексуализированное насилие — в принципе самое скрываемое преступление. Во-вторых, во время войны поступает слишком много сообщений о престеплениях, и расследовать их все невозможно. Наконец, жители территорий, оккупированных Россией, не имеют возможности сообщить о случившемся.

12:44

Число погибших в результате ракетного удара по Часовому Яру достигло 10 человек, передает «Суспільне Новини» со ссылкой на пресс-секретаря главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Веронику Бахал.

12:08

Жителя города Азов в Ростовской области Илью Погнерыбко задержали из-за раскрашенной в цвета украинского флага стеллы на въезде в город, пишет «Кавказ.Реалии».

Два сотрудника областного управления МВД в штатском пришли в квартиру в Погнерыбко утром 9 июля. «Они стали расспрашивать о происшествии на стеле при въезде в Азов, у нас там местная достопримечательность – стилизованное изображение крепости и надпись с названием города. Там, с их слов, кто-то раскрасил буквы в сине-желтый цвет – якобы в поддержку украинцев. Полицейские сказали, что разрисовали [стелу] в конце июня», — рассказал он изданию.

Погнерыбко сказал, что он ничего не знает о раскрашивании стеллы. Полицейские потребовали у него IMEI (уникальный номер мобильного телефона), но он отказался, после чего мужчину доставили в местное ОВД. Примерно через 40 минут его отпустили без составления протокола.

Ранее Погнерыбко был оштрафован по административной статье о «дискредитации» российской армии.

11:27

Роскомнадзор заблокировал сайт немецкой газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры. На это обратила внимание «Роскомсвобода». Что именно послужило причиной блокировки, не уточняется.

11:12

Около 60 учителей из Дагестана готовы отправиться в командировку в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую Народные Республики, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на дагестанское Минобрнауки.

В ведомстве сообщили, что Минпросвещения России попросило составить список педагогов, готовых поехать в командировку. «Кроме формирования списка, других поручений нам нет. Согласно письму, Минпросвещения РФ просит лишь заполнить таблицу, далее министерство будет обрабатывать эти данные, определять, какие специалисты подлежат командированию», — рассказали «Кавказскому узлу» в дагестанском Минобрнауки.

Ранее стало известно о том, что отправиться в ЛНР и ДНР предложили учителям из Алтайского края и Новосибирской области.

10:11

Ночью российские войска обстреляли Основянский и Слободской районы Харькова, пишет глава областной администрации Олег Синегубов. Госпитализирован 62-летний мужчина.

Первая ракета, уточняет Харьковская областная прокуратура, попала в учебное заведение. Вторая — на территорию частного дома. В результате была также повреждена территория детского санатория, расположенного рядом.

Кроме того, за прошедшие сутки были обстреляны Изюмский, Богодуховский, Чугуевский и Харьковской районы области. Одна женщина погибла, два человека были госпитализированы.

10:00

9:55

В результате прямого попадания трех ракет «Калибр» полностью разрушено промышленное предприятие в селе Радушное Днепропетровской области, рассказал мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

9:30

Три человека погибли, 11 ранены за прошедшие сутки в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, утверждают в штабе теробороны ДНР.

9:12

Как минимум 30 человек находятся под завалами пятиэтажного дома в Часовом Яру, который был обстрелян из «Урагана» вчера вечером, пишет глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

Спасатели достали из-под завалов пять человек и тела шести погибших. Им также удалось установить контакт с двумя людьми, находящимися под завалами.

Итоги 136-го дня войны

Российские войска нанесли удар по центру Харькова. Семь человек пострадали.

В Брянской области на железной дороге перед грузовым поездом сработало взрывное устройство.

Украинские войска, как и российские, вели боевые действия из гражданских объектов, в которых находились мирные жители, следует из доклада ООН. ООН не приходит к выводу, что та или иная сторона в этих ситуациях совершила военное преступление, но высказывает озабоченность, что и Россия, и Украина используют в ходе войны «живые щиты»

Двух бойцов из полка «Азов» приговорили к смертной казни в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.

Фото на обложке: Roman Pilipey / EPA / Scanpix