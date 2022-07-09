Хроника войны с Украиной. День 136

На оккупированной территории Харьковской области пророссийская администрация ввела военное положение. Российские войска продолжают отстреливать Харьков.
12:21
В Брянской области на железной дороге перед грузовым поездом сработало взрывное устройство. Как сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших нет, железнодорожные пути не повреждены.
Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины.
10:57
Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Глава региона Валентин Резниченко сообщает о минимум двух погибших: 43-летней и 20-летней женщинах. Известно о трех раненых.
10:43
В Харькове прозвучал мощный взрыв, пишет глава обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, удар пришелся по одному из жилых районов города.
Итоги 135-го дня войны
Суд в Москве приговорил муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к семи годам колонии за то, что на заседании совета депутатов он назвал происходящее в Украине войной и призывал вывести оттуда российские войска.
По подсчетам журналистов и волонтеров, с начала войны в Украине погибли как минимум 4 515 российских военных.
На оккупированной территории Харьковской области пророссийская администрация ввела военное положение.
Украинские беспилотники за сегодня обстреляли два поселка в Брянской области. Никто не пострадал.
The New York Times пишет о том, что США обнаружили как минимум 18 «фильтрационных лагерей» на границе между Россией и Украиной.
Фото на обложке: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix