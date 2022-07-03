Хроника войны с Украиной. День 130

В результате взрывов в Белгороде погибли четыре человека, в том числе три гражданина Украины. Минобороны РФ обвиняет украинские власти в обстреле.

15:22

Славянск подвергся самому масштабному обстрелу за последнее время, рассказал мэр города Вадим Лях.

Как сообщила «Суспільне Новини» спикер Донецкой обладминистрации Татьяна Игнатченко, пошибли шесть человек, 15 пострадали.

По словам Ляха, в результате обстрелов в городе возникло около 15 пожаров.

Местные телеграм-каналы выложили видео обстрела.

Сегодня был обстрелян еще один город в Донецкой области — Краматорск. Как сообщил глава региона Павел Кириленко, российские войска нанесли удары ракетами «Смерч». Одна ракет попала в гостиничный комплекс, еще две — в жилой район. Данных о пострадавших нет.

12:57

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину «об освобождении Луганской Народной Республики», сообщает ведомство.

В частности, под полный контроль российских войск перешел Лисичанск. В утреннем брифинге Минобороны говорилось, что Лисичанск окружен, в городе заблокирована группировка украинских войск.

Украинские власти пока не признают потерю Лисичанска.

12:46

Три гражданина Украины и один гражданин России погибли в результате взрывов в Белгороде, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, их жизни ничего не угрожает.

Ранее о том, что среди погибших — беженцы из Харькова, сообщало РИА «Новости» со ссылкой местного жителя. «Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — рассказал агентству белгородец Алексей Русанов.

Гладков также пояснил, что российские ПВО сбили все ракеты, выпущенные Украиной, но «частично получив разрушения, одна из ракет упала на жилой квартал, и произошла детонация».

12:19

Приграничный поселок Теткино в Курской области вновь был обстрелян из минометов, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

Основной удар, по его словам, пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. Пострадавших нет. «Наши военные подавили атаку противника ответным огнем», — утверждает Старовойт.

Теткино регулярно подвергается обстрелам. В конце мая местная жительница выложила «ВКонтакте» обращение к Владимиру Путину, попросив его предоставить «закрытое небо и безопасное проживание на приграничных территориях, так как проживать в подвале с детьми или куда-то постоянно выезжать мне надоело».

12:05

Минобороны РФ обвинило украинские власти в обстреле Белгорода и Курска.

«Сегодня ночью с трех часов до трех тридцати московского времени киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», — сказали в ведомстве. При этом ПВО уничтожили в воздухе все ракеты, выпущенные по Белгороду. Обломки одной из них упали на жилой дом.

The Insider пишет, что военный эксперт Олег Жданов и аналитики Conflict Intelligence Team определили обломок, попавший в многоэтажку в Белгороде, как первую ступень российского ЗРПК «Панцирь».

В результате взрывов в Белгороде погибли как минимум три человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что в городе «предположительно сработало ПВО». В то же время он не назвал напрямую причину взрывов.

Украинские власти официально не комментировали взрывы в Белгороде и сбитые беспилотники в Курске.

11:06

Четыре человека пострадали за прошедшие сутки в результате обстрелов в Харьковской области, сообщает глава региона Олег Синегубов.

В частности, около 4 утра российские войска нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова: пострадала 54-летняя женщина, владелица частного дома. Синегубов выложил фотографии последствий удара. ьДругой удар пришелся по неназванному объекту критической инфраструктуры в Киевском районе Харькова.

Местные телеграм-каналы выкладывали фото и видео «прилетов» в Харькрв.

В области были обстреляны Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы.

10:38

Два человека погибли в результате обстрела Доброполья в Донецкой области, передает глава региона Павел Кириленко. Три человека пострадали, в том числе двое детей.

10:15

Украинские военные «вывели из строя» одну из четырех российских военных баз в Мелитополе, сообщает избранный мэр города Иван Федоров.

По его словам, всего по базе было нанесено более 30 ударов. РИА «Мелитополь» передает, что массивный удар был нанесен по аэродрому, на котором базируются российские военные.

Член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов в свою очередь утверждает, что украинские войска нанесли удары «по мирному Мелитополю».

Информацию о пострадавших ни одна сторона не приводит.

9:44

Российские войска закрепляются в районе Лисичанска, город — в огне, пишет глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

«Оккупанты кинули на Лисичанск, наверное, все силы», — утверждает он. Гайдай также говорит, что российские силы «несут значительные победы».

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что российские войска попытались закрепиться на позициях в районе Лисичанска, но потеря города не упоминается.

В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался об «освобождении» Лисичанска. «Колонна автомобилей с чеченскими силовиками на борту уже движется по улицам города, а это значит, что с этого момента начинается новая глава в истории свободного Лисичанска и Луганской Народной Республики в целом», — написао он.

Присутствие российских войск в центре Лисичанска подтверждает и канадский журналист Нил Хауэр: он выложил фотографию военных на фоне полуразрушенного здания горсовета.

9:24

В Курской области ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж», рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Старовойт также прокомментировал ночные взрывы в Белгороде, назвав их «атакой противника». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не назвал причины взрывов, сказав лишь, что «предположительно сработало ПВО».

9:14

Три человека погибли в результате взрывов в Белгороде, передает губернатор области Вячеслав Гладков. Четыре человека пострадали.

Baza утверждает, что при разборе завалов одного из домов найдены тела еще двух погибших, однако официально эта информация пока не подтверждена.

Взрывы прозвучали в Белгороде около 3 часов ночи. В результате загорелся частный дом на улице Маяковского, 23. Гладков сказал, что «предположительно сработало ПВО».

Всего, по словам губернатора, повреждены 11 многоквартирных и как минимум 39 частных домов (пять из них полностью разрушены) в районе улиц Маяковского, Попова и Павлова. Кроме того, поврежден дом во 2-м Южном переулке — примерно в восьми километров от улицы Маяковского.

Итоги 129-го дня войны

Представители самопровозглашенный ЛНР и Рамзан Кадыров утверждают, что «союзные» войска окружили Лисичанск и зашли в город. Украинские власти не подтверждают эту информацию.

В Санкт-Петербурге молодой человек разбил кирпичом окна военкомата, его задержали.

МИД Великобритании осудил «использование военнопленных и гражданских для достижения политических целей» после сообщений о том, что двум британцам предъявили обвинение в «наемничестве» в самопровозглашенной ДНР. Официальной информации о предъявлении британцам обвинений нет.

Адвокату Ивана Сафронова Дмитрию Талантову предъявили обвинение о распространении «фейков» про российскую армию за пост в фейсбуке.

Завершился разбор завалов торгового центра «Амстор» в Кременчуге. Всего от обстрела ТЦ погиб 21 человек, пострадали 66.

Фото на обложке: Evgeniy Maloletka / AP Photo / Scanpix