Кто собирается открыть тикток-хаус в ДНР

В конце июня в российских СМИ разошлись скриншоты сообщения, адресатом которого была блогерка из Новосибирска Инна Сергеева. Некто Василий Юнусов приглашал ее стать участником тикток-хауса, который предполагалось разместить на территории непризнанной ЛНР или ДНР. Юнусов от имени организаторов обещал обеспечить участников безопасным проживанием, а взамен просил показать в соцсетях красоту и перспективность самопровозглашенных республик. «Холод» разобрался в том, кто пытается запустить этот проект, а также нашел еще одного человека, рассказавшего о приглашении участвовать в нем.

Полтора миллиона за участие

23 июня телеграм-канал «сибирьмедиа» опубликовал новость о том, что российских блогеров приглашают участвовать в тикток-хаусе, который расположится на территории одной из самопровозглашенных республик. Канал опубликовал скриншоты сообщений из «ВКонтакте»: пользователь Василий Юнусов, который представился менеджером рекламного агентства Faces, рассказывал, что новый тикток-хаус «будет в ДНР/ЛНР, пока точно не определились». Его цель Юнусов определял так: нужно «показывать развивающиеся инфраструктуры ДНР» и что там «тоже есть талантливые люди, активные молодые блогеры и даже инфлюенс-маркетинг». Юнусов писал, что запустить проект собираются через две недели, и обещал, что участников обеспечат проживанием в безопасном месте, питанием, охраной и даже менеджерами для консультаций.

Сообщение Юнусова было адресовано новосибирской блогерке Инне Сергеевой — она ведет соцсети о жизни со своим сыном-подростком, и в Тиктоке на нее подписано более двух миллионов пользователей. Она рассказала «Холоду», что, получив сообщение Юнусова, сразу же отправила скриншоты журналистам «сибирьмедиа», после чего тот удалил переписку и заблокировал ее. Сергеева не слышала о том, что такое же предложение получали другие знакомые ей блогеры, но предположила, что агентство собиралось нанимать инфлюенсеров с аудиторией более миллиона подписчиков.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» выяснил, что рекламным агентством Faces, которое собирается запустить тикток-хаус в ДНР/ЛНР, руководит Владислав Рыжих, экс-кандидат в депутаты Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа и член Московского областного Молодежного парламента. Журналисты заметили, что он был подписан на паблик «ВКонтакте» с URL «domdnr2022». Вместе с Рыжих в этом паблике состояла и интернет-продюсер Елена Герасюк. По данным «Осторожно, новости», Герасюк связана с другим коммуникационным агентством — CSBS.

По данным СПАРКа, соучредитель CSBS и Faces — один и тот же человек, Борис Мокроусов. И если на сайте и в соцсетях агентства Faces практически нет готовых работ компании, то CSBC активно публикует ссылки на снятые рекламные и социальные ролики. Например, видео с митинга Росмолодежи в честь Дня народного единства, летнего форума той же Росмолодежи «Территория смыслов» с фрагментами выступления Дмитрия Медведева, а также социальные ролики к 9 мая и Дню учителя. Агентство также занимается производством ютуб-шоу «Старый друг» (делается под эгидой общественной организации «Жить» продюсерского центра композитора Игоря Матвиенко) и «Исторический стендап». CSBS развивает и юмористический канал «CSBSVNNQ Американские новости», логотип для которого сделала «Студия Артемия Лебедева».

«Холод» обратился к Владиславу Рыжих и Борису Мокроусову за комментарием о создании тикток-хауса в ДНР/ЛНР, но не получил от них ответа. Однако один из подписчиков паблика «Дом» рассказал «Холоду», что ему предложили участие в этом проекте. «На данный момент есть девять участников, готовых поехать в ЛДНР. Открытие планируется в начале 2023 года. За месяц фактического проживания в Донецке платят 1,5 миллиона рублей», — сказал он «Холоду», попросив об анонимности.

Институт интернета при президенте

Агентство CSBS уже запускало тикток-хаус «Родной дом» в 2021 году — тогда его позиционировали как самый многонациональный тикток-хаус в России. Среди участников были заявлены украинка, бурят, чеченец, армянин, удмуртка, помор, татарка и представители других национальностей. Создатели проекта рассказывали СМИ, что цель проекта — «показать важность русского языка как языка межнационального общения и что каждая нация — это частичка нашей страны». Участники тикток-хауса рассказывали об отношениях России и Армении, учили вместе удмуртский и даргинский языки. При этом в роликах постоянно эксплуатировались национальные стереотипы, например, что молдаване — это маляры, а все дагестанцы — фанаты UFC.

Кроме того, CSBS уже второй год подряд побеждает в конкурсе Института развития интернета (ИРИ), наблюдательный совет которого возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Работой ИРИ руководит Алексей Гореславский, которого называют «кремлевским куратором контента в интернете».

Как писала «Медуза», в 2014 году создание ИРИ лично одобрил на тот момент первый замглавы администрации президента ​​Вячеслав Володин. Представители общественного проекта «Роскомсвобода» называли ИРИ «лояльной [власти], одобряющей структурой». На встрече с Володиным организаторы ИРИ договорились, что Институт развития интернета станет организацией, «которая будет консультировать власть по поводу проблем интернета и выдвигать свои предложения».

В этом году CSBS выиграло финансирование на проект «Все о родах» — «мультиплатформенный проект о пути, который проходит молодая пара от планирования зачатия до первого месяца жизни ребенка». Согласно сайту ИРИ, конкурсные проекты должны следовать нескольким смысловым линиям: показывать «героев наших дней и поводы для гордости», рассказывать о стабильном развитии страны и защищать национальные интересы и ценности.