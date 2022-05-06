Говорят, Путин может объявить мобилизацию на День победы. И что тогда будет?

Источники CNN считают, что 9 мая президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине и начать мобилизацию. Это не первый раз, когда появляются подобные слухи, — в начале марта в России активно говорили о том, что в стране может быть объявлено военное положение, за которым тоже последует мобилизация. Объясняем, что будет, если это произойдет.

Что такое мобилизация?

Мобилизация означает, что государство переводит армию и экономику на работу в условиях военного времени. Например, правительство может приказать оборонным предприятиям производить больше оружия, автомобильным заводам — переключиться на выпуск танков, а швейным фабрикам — на пошив военной формы. Кроме того, при мобилизации граждан не только призывают на фронт, но и отправляют работать на его нужды в тылу — например, на заводах и стройках.

Мобилизация бывает общей и частичной: то есть может распространяться как на всю территорию страны, так и на отдельные регионы или воинские формирования.

В каких случаях объявляют мобилизацию?

Президент может начать мобилизацию из-за агрессии против России или ее «непосредственной угрозы». Закон о мобилизации не поясняет, что конкретно под этим подразумевается. Но в законе о военном положении перечислены действия, которые относятся к актам агрессии по международному праву. Среди них — нападение иностранного государства, бомбардировка и обстрелы, блокада портов и берегов.

Военное положение — это правовой режим, при котором государство жестко ограничивает права граждан. Например, власти могут закрыть выезд из страны, объявить комендантский час, запретить деятельность некоммерческих организаций и политических партий, перехватывать и читать личные сообщения. Мобилизацию и военное положение вводят по одним и тем же основаниям и могут объявить в любом порядке.

Кого призовут по мобилизации?

Мобилизация предполагает призыв на военную службу граждан из запаса. В него зачислены не только те, кто прошел срочную службу в армии, но и, например, мужчины, которые каким-то образом смогли ее избежать. Также в него входят женщины, имеющие военно-учетную специальность. Список таких профессий утвержден Генштабом Вооруженных сил: среди них есть медики, геодезисты, картографы. Женщины, которые окончили колледж или университет по этим специальностям, обязаны встать на учет в военкомате.

По закону запас состоит из «людского резерва» и «людского ресурса». К первому относятся люди, которые заключили с Минобороны специальный контракт: в мирное время они участвуют в занятиях и сборах и получают за это деньги. К людскому ресурсу относятся все остальные граждане, зачисленные в запас.

При мобилизации граждане из запаса должны явиться в сборный пункт по повестке. Отдельного наказания за неявку при мобилизации нет, в этом случае действуют те же санкции, что и в мирное время: предупреждение или административный штраф до 3000 рублей. Если человек продолжит уклоняться от службы, ему может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

А кого не призовут?

Человека нельзя призвать по мобилизации, если его осудили за тяжкое преступление, а с момента, как он вышел из тюрьмы, не прошло восьми лет или суд не снял с него судимость раньше. Кроме того, отсрочку от службы могут получить люди, которых признали временно не годными к службе, а также члены Совета Федерации и депутаты Госдумы. Государственные и муниципальные служащие также могут получить специальную отсрочку (бронь), чтобы деятельность органов, в которых они работают, не прекращалась в военное время.

Временно не годным к службе дают отсрочку максимум на полгода. Например, если человек сломал руку, у него будет несколько месяцев на лечение. В остальных случаях длительность отсрочки определяют «по ситуации».

При этом никто из тех, кто состоит на воинском учете, во время мобилизации не должен покидать свое место жительства (в том числе место, где человек снимает квартиру) без разрешения военкомата. То есть фактически большинство российских мужчин при мобилизации лишится свободы передвижения — и уж тем более никто из них не сможет уехать из страны.