Хроника войны с Украиной. День 97

За Северодонецк продолжаются бои, часть города контролируется российскими военными. 60% жилищного фонда города не подлежит восстановлению, разрушена критическая инфраструктура.

11:46

Минобороны России утверждает, что на территории «Азовстали » нашли фургон со 152 заминированными телами погибших военных, передает РИА «Новости ».

В ведомстве заявили, что под фургоном были установлены четыре мины, и массы взрывчатого вещества было достаточно для уничтожения всего фургона.

Фургон «заминировали по указанию Киева, чтобы обвинить Россию в намеренном уничтожении тел», сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сославшись на допросы пленных военных полка «Азов». По его версии, еще одна цель — не допустить вывоза тел родственникам, «чтобы спасти политическую "репутацию" киевского режима и лично Зеленского ».

11:04

Сегодня утром в Харьковской области из-за обстрелов погибли женщина и 12-летний ребенок, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Один человек ранен.

Также Синегубов отмечает, что за вчерашний день в области погибли три человека. Были ранены 14 человек, среди них — 16-летний мальчик и 13-летняя девочка.

9:58

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сказал, что у республики появился собственный торговый флот. Он состоит из судов, оставшихся у причалов Мариуполя.

«Часть судов перейдет под юрисдикцию Донецкой Народной Республики. Об этом приняты соответствующие решения », — сказал Пушилин РИА «Новости ».

9:19

За прошедшие сутки в Лисичанске погибли два человека, один из них — французский журналист Ф редерик Леклерк-Имхофф, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Ранены три человека, среди них есть те, которые сопровождали попавший под обстрел эвакуационный автомобиль с журналистом. Второй погибший был найден около своего дома.

«Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики », — отмечает Гайдай.

Итоги 96-го дня войны

60% жилищного фонда Северодонецка не подлежит восстановлению, критическая инфраструктура разрушена. За город все еще идут бои, он частично контролируется российскими военными.

«Русская служба Би-би-си» оценила число погибших в Украине российских военных в 3 052 человек.

В Луганской области погиб французский журналист Ф редерик Леклерк-Имхофф. Он находился в эвакуационном автобусе, который вез мирных жителей.

В Украине в суд направлено первое дело об изнасиловании во время войны. Обвиняемый — российский военный 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии Михаил Романов.

Из Херсонской области в Россию начали вывозить зерно прошлого урожая, рассказал замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов.

Суд в Удмуртии заключил под стражу бывшего директора сельского дома культуры Илью Фарбера. Его обвиняют в поджоге военкомата и призывного пункта.

В Мелитополе произошел взрыв, который оккупационные власти города квалифицировали как теракт.

Фото на обложке: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / ddp / Vida Press