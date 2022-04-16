Что значит заморозка активов?

Евросоюз заморозил активы сотен российских бизнесменов и их родственников. Это не только деньги, но и яхты и недвижимость. «Холод» рассказывает, что означает эта заморозка и что может произойти с замороженным имуществом.

Что такое заморозка активов

Заморозка — это ограничительная мера, которая запрещает человеку распоряжаться движимым и недвижимым имуществом и ценными бумагами. При этом право собственности на имущество сохраняется. В европейском праве заморозка действует как арест — но решение принимает не суд, а непосредственно Евросоюз.

Некоторые активы, требующие постоянного обслуживания, например, яхты, передаются на хранение местным органам власти. Так, в Италии за это отвечает Агентство государственного имущества. При необходимости оно может заниматься и управлением активами: по словам юриста адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Даниила Анисимова, для этого агентство назначает администратора, который обладает навыками управления и бухгалтерского учета.

Какое имущество заморозили у олигархов

По данным Еврокомиссии, с начала войны заморожено активов на сумму 29,5 миллиардов евро. Они включают в себя банковские счета, суда, вертолеты, недвижимость и произведения искусства.

Например, Италия арестовала крупнейшую в мире частную парусную яхту, принадлежащую российскому миллиардеру Андрею Мельниченко, а также две виллы пропагандиста Владимира Соловьева на озере Комо. Франция заморозила два вертолета миллиардера Алишера Усманова, Германия — его 156-метровую яхту Dilbar, а Италия — бронированный автомобиль Mercedes Maybach. После выставки «Иконы современного искусства» в «Фонде Луи Виттон» Франция заморозила картину художника Петра Кончаловского «Автопортрет в сером», которая принадлежит миллиардеру Петру Авену.

Что может произойти с замороженными активами

Заморозка будет действовать до снятия санкций или принятия другого решения — например, о конфискации имущества.

В марте Bloomberg сообщал, что Еврокомиссия обдумывает вариант того, чтобы использовать активы российских бизнесменов для помощи Украине, но ЕС пока не принял никакого решения.

Меры, принимаемые сейчас Евросоюзом, могут говорить о намерении конфисковывать имущество: Еврокомиссия сформировала целевую группу «Заморозить и захватить», которая координирует действия между членами Евросоюза, чтобы эффективно применять санкции против российских и белорусских олигархов. Кроме того, она тесно взаимодействует с государствами «большой семерки». По словам председателя целевой группы, комиссара юстиции Дидье Рейндерса, «такие инициативы жизненно необходимы для быстрого замораживания и конфискации активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, против которых введены санкции».