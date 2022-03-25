Хроника войны с Украиной. День 30

Власти украинских регионов, расположенных восточнее Киева, продолжают сообщать об обстрелах жилых районов и гибели мирного населения.

12:54

ФСБ отчиталась о задержании гражданина Украины и Польши по подозрению в шпионаже, сообщает РИА «Новости ». В ФСБ утверждают, что агент СБУ под псевдонимом «Малыш » шпионил в России за украинскими журналистами и политологами и признался в сотрудничестве с украинскими и польскими спецслужбами.

12:25

В Луганской области на подконтрольной Украине территории 23 жилых дома повреждены в результате обстрелов, сообщает МВД Украины. Обстрелы затронули Лисичанск, Рубежное, Кременную, Новодружеск и село Воеводовка. Помимо жилых домов повреждены предприятие легкой промышленности, учебное заведение, хозяйственные сооружения, гаражи и объекты инфраструктуры.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что при обстрелах в Северодонецке и Рубежном погибли пять человек, еще восемь человек пострадали.

12:11

Попавший под европейские санкции бизнесмен Петр Авен дал интервью Financial Times, в котором не согласился, что он близок к Кремлю. «Очень странно оказаться под санкциями только потому, что ты встречаешься с президентом », — сказал Авен, подчеркнув, что банк старался быть «вне политики ».

Он также пожаловался на трудности, с которыми столкнулся из-за санкций: « Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить ».

11:58

Останкинский суд Москвы зарегистрировал дело в отношении сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, вышедшей в эфир с антивоенным плакатом, о дискредитации российских ВС (часть 1 статьи 20.3.3, штраф до 50 тысяч рублей). Заседание назначено на 14 апреля.

15 марта Останкинский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за видеообращение с призывом выходить на митинги.

10:45

В России расследуется более 10 уголовных дел о фейках о вооруженных силах, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Санкции новых статей Уголовного кодекса очень суровы и, полагаю, будут способствовать минимизации неправдивой информации и ее негативного влияния на широкую аудиторию », — сказал он в интервью ТАСС.

10:20

АвтоВАЗ на лето планирует перевести всех сотрудников в Тольятти и Ижевске на четырехдневную рабочую неделю, говорится в сообщении компании.

Сокращение рабочей недели объясняется «прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов ». АвтоВАЗ также переносит корпоративные отпуска на 4-24 апреля, чтобы в этот период «приложить максимум усилий для восстановления цепочек поставок комплектующих ».

Компания отмечает, что попросила поддержки у правительства для сохранения уровня доходов сотрудников, и «данные средства уже выделены ».

9:48

ФСБ отчиталась о задержании жителя Хабаровска за госизмену, сообщает РИА «Новости ».

«Хабаровчанин анонимно через сеть интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче за денежное вознаграждение сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций », — сказали в ФСБ.

9:46

По данным офиса генпрокурора Украины, за время войны погибли 135 детей, еще 184 ребенка пострадали. Также зарегистрировано 2702 военных преступления и 1640 преступлений против национальной безопасности.

9:20

Австралия ввела санкции против 22 «российских пропагандистов и дезинформаторов», президента Беларуси Александра Лукашенко и его семьи из-за вторжения России в Украину.

В список попала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

9:01

Власти Сумской, Харьковской и Луганской областей сообщают об активных обстрелах жилых домов.

Больше половины детей из Украины стали беженцами. Это 4,3 миллиона детей.

Вчера Кремль показал фрагмент совещания президента России с членами Совбеза, на котором отдельно обратили внимание на присутствие по видеосвязи министра обороны Сергея Шойгу, который не появлялся на публике почти две недели.

Пентагон сообщил, что с начала войны Москва отказывается проводить телефонные переговоры Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова с американским военным руководством.

В Москве на девушку с нашивкой на сумке с перечеркнутым портретом президента Владимира Путина составили протокол о дискредитации российской армии, поскольку Путин ее верховный главнокомандующий.

12 росгвардцейцев отказались ехать воевать в Украину, после чего их уволили.

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