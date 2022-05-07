Хроника войны с Украиной. День 73

С территории «Азовстали» эвакуировали еще 50 мирных жителей. Полк «Азов» обвинил российских военных в нарушении режима прекразения огня.

9:54

Национальный музей Григория Сковороды в Харьковской области сгорел в результате прямого попадания российской ракеты в ночь на 7 мая, сообщает «Суспiльне Новини» со ссылкой на главу Золочевской общины (в ней находистя музей) Виктора Коваленко.

35-летний сын директора музея, охранявший здание этой ночью, пострадал при обстреле.

Как уточняет региональное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар площадью 280 квадратных метров тушили более восьми часов.

Музей Григория Сковороды располагается в здании в селе Сковородиновка, которое принадлежало в XVIII веке помещикам Ковалевским. Философ жил и работал в этом доме в конце своей жизни.

9:23

Совет безопасности ООН впервые принял официальное заявление о войне в Украине, сообщается на сайте организации.

Совбез «выражает глубокую озабоченность о поддержании мира и безопасности в Украине» и напоминает об обязательстве членов ООН решать международные разногласия мирным путем.

Кроме того, Совбез «выражает решительную поддержку усилиям Генерального секретаря в поисках мирного решения войны в Украине». На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Москву и Киев.

Полный текст заявления пока не доступен.

Итоги 72-го дня войны

По данным ООН, из «Азовстали» и прилегающих районов удалось эвакуировать почти 500 человек. Вчера эвакуировали 50 мирных жителей с территории «Азовстали». При этом полк «Азов» обвинил российских военных в том, что они подбили автомобиль, прездназначенный для эвакуации, пока действовал режим прекращения огня.

Amnesty International выпустила доклад о военных преступлениях России в Киевской области. В частности, организация задокументировала 22 случая убийства, «большинство из которых были явно внесудебными казнями ».

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Александра Невзорова, обвиняемого в распространении «фейков» о российской армии.

Русская служба «Би-би-си» насчитала как минимум 2 120 российских военных, погибших в Украине.

Фото на обложке: Олег Переверзев для «Холода»