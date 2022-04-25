Как будто жизнь только началась

23 апреля российская армия обстреляла Одессу ракетами, запущенными из акватории Каспийского моря. Одна из них попала в 16-этажный жилой дом и пробила его насквозь. Четвертый и пятый этажи здания обвалились, здание загорелось. В результате удара погибли по меньшей мере семь человек. Трое из них — из одной семьи: 28-летняя Валерия Глодан, ее мама Людмила и трехмесячная дочь Валерии Кира. «Холод» поговорил с близкими Глодан и рассказывает историю этой семьи.

Кто с кем больше дружит

«Знаете, есть люди, которые так заразительно смеются, что нет сил устоять», — вспоминает Лолита Зоря, бывшая ученица херсонской средней школы №52. Именно так смеялась ее однокашница Валерия — на переменах ее хохот разносился далеко по школьному коридору.

«Пятьдесят вторая» была обычной школой в обычном панельном квартале Херсона — именно там жила семья Людмилы и Игоря Явкиных и их дочь Валерия, после замужества взявшая фамилию Глодан. Все друзья Валерии, с которыми поговорил «Холод», отмечают, что в ее семье всегда были теплые, близкие отношения. «Мама у Леры просто прелесть — очень добрая, открытая, — говорит одноклассница Глодан Алина Наконечная. — Они так похожи! Были словно подруги».

Крепкие дружеские отношения у Валерии сложились и с одноклассницами. «У нас была компания девочек: мы сидели рядом за партами и постоянно спорили, кто с кем больше дружит, — продолжает Наконечная. — Гуляли после школы, устраивали вместе первые свои вечеринки, готовили номера для школьных концертов, прогуливали вместе уроки».

Выпустившись из школы, Валерия переехала в Одессу, где поступила на бюджетное отделение Одесского национального университета имени Мечникова, на факультет журналистики. Она стала старостой курса.

«Преподаватели Леру любили, — вспоминает ее одногруппница и соседка Александра Ильяшенко. — Все очень хорошо о ней отзывались. Но она не просто старалась понравиться, она старалась выучиться и быть профессионалом. Если у нее что-то не получалось, она пыталась докопаться до сути».

Помимо профессии и учебы, Лера очень любила искусство. «Мы с ней ходили по музеям, — продолжает Ильяшенко. — С ней можно было пообщаться о художниках, о поэтах, о таких вещах, о которых сейчас мало с кем можно поговорить. А мы с ней могли зарубиться по поводу какого-то художника».

Еще будучи студенткой, Валерия начала работать и снимать квартиру — занималась она маркетингом и пиаром. «Лера всегда ответственно подходила к работе и очень любила ее, — рассказывает ее коллега Мира Крывцова. — А еще она любила путешествовать и могла часами рассказывать про места, где была, и планы, куда она поедет в следующий отпуск».

Последний праздник

В августе 2019 года Валерия вышла замуж за профессионального пекаря Юрия Глодана. Незадолго до этого пара купила квартиру, и оказалось, что они живут в одном доме с Ильяшенко и ее супругом.

«Мы дружили семьями. Повыходили замуж, были друг у друга на свадьбах, рожали по очереди детей. У них была классная, культурная семья и дома всегда было весело, всегда было, о чем поговорить. К Лере и Юре можно было зайти без стука. Когда у нее был день рождения в прошлом году, кажется, в пятницу или четверг, Лера сказала, что она всех ждет в субботу в ресторане. Но друзья просто взяли и пришли без спроса в квартиру в сам день рождения. Мы все просто сели за стол и начали праздновать, — вспоминает Александра. — Мы постоянно говорили о том, что мы молодцы и сами делаем свое будущее. Я помню, как мы с Лерой говорили о том, что нам 27-28 лет и мы потихоньку сами всего достигаем: на бюджеты поступили, работали сразу на нескольких работах, квартиры купили, ремонты сделали. У нас как будто жизнь только началась, это был момент нашего становления».

Вслед за дочерью из Херсона в Одессу переехала ее мама Людмила. Подруга семьи Алена вспоминает, что Валерия и Людмила любили классические советские фильмы: «“Ирония судьбы”, “Москва слезам не верит”, все истории про Шурика — они эти фильмы наизусть знали и всегда в беседе какие-то фразочки из них использовали. Прямо по цитатам все фильмы знали. Со временем и Юра начал говорить на их языке цитат».

Валерия не ела мясо, а Юрий, наоборот, очень его любил. «Вот и приходилось ей готовить для него борщи с мясом, даже не пробуя, — вспоминает Алена. — А он ее всегда закармливал вкусняшками. До встречи с Юрой она любила соленое больше, а как поженились, он начал приносить сладости собственного изготовления домой и соленое отошло на второй план».

За несколько месяцев до войны Валерия ушла в декрет с позиции бренд-менеджера в компании «Цитрус», а в январе 2022 года родила дочку Киру.

«Это был долгожданный ребенок. Его планировали, к нему готовились», — говорит Александра Ильяшенко.

«Как они были рады, когда узнали, что это девочка, не передать, — вспоминает близкая подруга семьи Глодан Алена. — Особенно мама Люда — как она с самого начала хотела, и так и получилось. Мы отпраздновали baby shower (вечеринка, на которой отмечают рождение будущего ребенка. — Прим. “Холода”) в кругу друзей и близких. Очень много смеялись. Это был последний праздник, где мы так хорошо вместе провели время».





Фото: инстаграм Валерии Глодан

Юрий Глодан присутствовал при родах. Уже после гибели своей семьи он рассказал «Би-Би-Си», что плакал от счастья, когда у них с Лерой родилась девочка.

Через месяц после рождения дочки, 5 февраля, Валерия написала в Инстаграм пост: «Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке ❤️ Папа подарил первые цветы. Это новый уровень счастья».

Бабулям на помощь

Рано утром 24 февраля Одесса проснулась от взрывов. На заправках, у банкоматов и в магазинах начали выстраиваться очереди. Через несколько дней паника стихла, и одесситы научились жить при воздушной тревоге. Некоторые друзья Леры выехали из города, но семья Глодан осталась. «После начала войны мы с мужем уехали, а Лера и Юра решили не торопиться с отъездом, — вспоминает Алена. — Все-таки дорога с ребенком, которому месяц от роду, — не самое правильное решение… Да и куда ехать?».

«Это все так странно — Лерочка всегда думала на 10 шагов вперед, — недоумевает Алла Королева, коллега Валерии Глодан. — И то, что она не уезжала, меня поражало».

С началом войны Лера начала помогать волонтерам и внимательно следила за тем, как обстоят дела в ее родном Херсоне, где было куда неспокойнее, чем в Одессе. Ее однокурсница Александра Ильяшенко, которая тоже стала заниматься гуманитарной помощью, говорит: «Мы буквально накануне [гибели Глодан] обсуждали, что скучаем по нашим малым родинам. Лера говорила, что ей очень хочется, когда это закончится, все-таки вернуться туда и пройтись по разным местам. Она очень радовалась, когда слышала о победах ВСУ, и, когда она узнавала, что едет какая-то гуманитарная помощь, она обращалась ко мне, чтобы в Херсон тоже помощь дошла».

По поводу Херсона Лера говорила и со своей одноклассницей Алиной Наконечной, которая вела сбор средств для оккупированной Каховки. «Я уже не живу в Херсоне, но там вся моя семья. В последнем нашем диалоге она просила моих родных уехать. Спрашивала, какие есть пути, советовала, переживала. Спрашивала, есть ли моей бабушке где спрятаться на случай боев в городе. Она переживала за весь мир, словно постоянно хотела помочь. И вот буквально утром перед трагедией она отправила очередной перевод со смайликом “Бабулям на помощь”, за несколько часов до… А вечером уже я отправляла помощь Юре…».

15 апреля, за неделю до обстрела, который ее убьет, Валерия отпраздновала свой 28-й день рождения.

«Когда я поздравляла ее, она написала: “Поскорее мирного неба нам. Это самое главное!!!”, — вспоминает Алина Наконечная. — Она неоднократно писала за время войны, что пусть все будет хорошо, пусть все быстрее закончится. Возможно, это и была ее главная мечта в последние два месяца».

Последний пост в инстаграме погибшей говорил о том же: «Услышьте!!! Его (Владимира Путина. — Прим. «Холода») солдаты обстреливают с градов мирное население, поражают баллистическими и водородными ракетами жилые кварталы, детские дома, роддома Украины — наш дом!»

По словам Александры Ильяшенко, всего за пару дней до гибели семья Глодан решила переехать из своей квартиры в дом к маме Людмиле в жилой комплекс «Тирас». Валерия и Юрий опасались, что их дом может оказаться под ударом, так как рядом с их высоткой располагался инфраструктурный объект, который мог стать целью бомбардировок. «Тирас», расположенный в другой части района, казался более безопасным местом.

Погиб ангелочек

Всю неделю перед Пасхой Юрий Глодан работал в кафе Make My Cake, где под его руководством и по его рецепту выпекали праздничные паски (так в Украине называют куличи. — Прим. «Холода»). 23 апреля был его первым за неделю выходным. Днем он ненадолго вышел в магазин, а Валерия, ее мама Людмила и дочь Кира остались в угловой квартире на четвертом этаже. Именно туда около двух часов дня попала российская ракета, пробив дом насквозь. На четвертый и пятый этажи пришелся самый сильный удар, они обвалились. В доме начался пожар, который спасателям удалось погасить только через три часа.

Фото: Denis Vejas, EST&OST/imago/Scanpix

Жилой комплекс, в который попал вражеский снаряд, был построен всего 10 лет назад. До войны в теплое время года во дворике дома выставляли клетки с птицами — волнистыми попугаями, кореллами и неразлучниками. Теперь здесь работают спасатели, а одесситы приносят к месту трагедии цветы и игрушки.

С начала войны Валерия и Александра Ильяшенко часто обсуждали, как вычислить тот момент, когда из Одессы необходимо эвакуироваться. Эту же тему девушки подняли в разговоре накануне 23 апреля.

«У меня даже есть с ней разговор последний, мы войсами с ней общались, я его на днях переслушивала. Это был, наверное, самый ужасный разговор, — вспоминает Александра. — И я ей тогда задала вопрос: “Лер, а как ты думаешь, что может быть тем маяком, который укажет, что уже точно нужно будет уезжать? Тот сигнал, что вот уже все, пора? Потому что все же сидят до последнего”. И мы с ней сошлись на том, что это, наверное, тогда, когда первый раз прилетит в жилой дом. И вот прилетело…».

Пока по Одессе раскупали праздничные паски Юрия Глодана, сам он вернулся в квартиру, которой уже не было.

«Когда Юра сообщил моему мужу, что их больше нет, их всех троих, я сказала, что это ведь не может быть правдой, — вспоминает Александра. — Сколько у нас этажей, сколько у нас квартир, сколько у нас объектов недвижимости в такой огромной Одессе. Почему это произошло именно там?».

«Девочки так хотели жить! Вы знаете, эти девчонки улыбались глазами? Вы видели их фотографии? Они такие хохотушки были. Всегда находили повод посмеяться», — говорит подруга семьи Глодан Алена.

Как сообщает «Би-Би-Си», на следующий день после трагедии Юрий приехал в разрушенную квартиру, чтобы забрать то, что уцелело: фотоальбом, записки, написанные от руки, коллекции пакетиков с сахаром, которую собирала Валерия.

«Самое ужасное в этой истории в том, что погиб ангелочек, — говорит Александра Ильяшенко. — Это не просто ребенок, это ангелочек, который родился, поймите, перед Рождеством, 4 января, и умер накануне Пасхи. Я купила Кирочке ползунки, которые до сих пор не подарила, представляете? Потому что сначала был карантин, а потом просто началась война. Вот и все».

Голос Александры срывается, она начинает плакать, но продолжает: «Я очень хочу донести мысль о том, что очень важно не уходить в гнев, очень важно не проклинать сейчас, хотя очень хочется. Очень хочется желать всего самого плохого, но мы знаем, что сейчас идет борьба тьмы и света, и мы верим, что мы на стороне света. Во всяком случае, этот трехмесячный ребенок не мог быть на другой стороне. И Лера не могла. Мне так хочется, чтобы мысли, которые сопровождают этих девочек, тоже были светлыми. Мне так хочется, чтобы вечный движ и драйв, которые были у них здесь, чтобы они так же были у них и там. Невозможно выкарабкаться из всего этого, когда ты проклинаешь. Невозможно. Лучше быть в абсолютной пустоте».

Александра недолго молчит и затем говорит: «Нас учили, что нужно быть здесь и сейчас, здесь и сейчас. Это такая попсовая фраза, но я так счастлива, что мы к ней прислушались. Мы так много чего успели! Мы успели попробовать, попутешествовать, сделать невероятные дела и насладиться хотя бы чем-то перед этим кошмаром, который сейчас происходит».