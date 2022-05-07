Поддержать
Актуально

«Мы защитили страну от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем»

Ветераны Второй мировой обратились к Путину с просьбой освободить людей с Азовстали

07.05.2022

Ветераны Второй мировой войны из Украины обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать возможность выйти из окружения украинским военным и мирным людям, заблокированным на Азовстали в Мариуполе. «Холод» публикует это видео.

«Мы же мирные люди, мы же ничего у него не брали и ничего не просили. Мы себе жили. Почему нам нужно было навязывать какие-то другие манеры жизни, манеры правления? У тебя своя есть Россия — большая, огромная. Вот там себе хозяйничай. Зачем тебя сюда кто звал?» — говорит в видеообращении 92-летняя ветеран Александра Романчикова, которая во время войны была медсестрой.

Она добавляет: «Я готова встать на колени перед ним, чтобы только он этих людей оттуда выпустил. Какие слова нужно ему подобрать?.. Он пришел нам помочь освободиться от нормальной жизни. От близких, которых он убил. От детей, от родных, от стариков. От всех он освобождает страшными смертями, страшными разрушениями… Мы защитили в 1941–1945 году страну от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем, станьте вы человеком. Выпустите ради нашей победы, которую мы ковали тоже».

К Путину обратились и другие ветераны. Смотрите полное видео:

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Только для платежей с иностранных карт
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»