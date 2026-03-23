Записку с извинениями и паролем от сейфа нашли в штанах мертвого россиянина

Спасатели в таиландской провинции Районг обнаружили мертвого россиянина. В его штанах нашли записку, в которой мужчина оставил подробную инструкцию тому, кто найдет его тело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на лидера одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлану Шерстобоеву.

Мужчина по имени Вадим Ли погиб при неустановленных обстоятельствах неподалеку от города Районг, в одноименной провинции. По данным издания, погибшему было 42 года. Шерстобоева отметила, что «странная» предсмертная записка была написана на русском языке.

«Если вы нашли мое тело, приношу свои извинения за неудобства. В сейфе лежат 200 долларов и 10 000 бат. Лагуна Бич ресорт 2 — 734. Прошу, развейте кремированный прах мой в красивом чистом и по возможности святом месте. Всех люблю и обнимаю. Ли Вадим Юрьевич, 31.08.1984 года», — процитировала предсмертную записку волонтер.

Шерстобоева добавила, что, по словам друзей, Вадим был добрым и позитивным мужчиной. Он не употреблял наркотики и любил играть в шахматы и нарды.

